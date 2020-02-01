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Патриотические автобусные маршруты разработают в Гомельской области к 75-летию Победы

01.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Патриотические автобусные маршруты разработают в Гомельской области в этом году в честь 75-летия Великой Победы. Такую задачу поставил сегодня председатель облисполкома Геннадий Соловей во время встречи с трудовым коллективом филиала «Автобусный парк №1» ОАО «Гомельоблавтотранс», передает корреспондент БЕЛТА.

Патриотические автобусные маршруты разработают в Гомельской области к 75-летию Победы

«Гомельская область славится историческими местами. На карте региона есть мемориальные комплексы, места боевой славы. В год 75-летия Великой Победы необходимо проработать патриотические маршруты, которые расскажут молодому поколению о подвигах дедов и прадедов», — отметил Геннадий Соловей. Он подчеркнул, что в маршруты необходимо включить и Красный Берег в Жлобинском районе, где в мемориале увековечена память о малолетних узниках фашистского донорского концлагеря, и комплекс, созданный в честь крупномасштабной белорусской наступательной операции «Багратион», и бывшую деревню Ола в Светлогорском районе, где были сожжены карателями 1758 человек, среди которых 950 детей, и памятные места Лоевского района.

Белта

 
 
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Патриотические автобусные маршруты разработают в Гомельской области в этом году в честь 75-летия Великой Победы. Такую задачу поставил сегодня...
 
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