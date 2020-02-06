В Солигорском районе пьяный мужчина решил «напугать» женщину - и поджег ее. Теперь будут судить за убийство

Источник материала: Tut.by

В суде скоро будут рассматривать дело о жестоком убийстве в Минской области . Трагедия произошла ночью 27 августа в Солигорском районе: там во дворе частного дома от ожогов погибла 39-летняя местная жительница.



Фото: СК

Следствию сразу стало понятно , что это — не несчастный случай. По подозрению в совершении преступления был задержан 37-летний хозяин дома, работающий сварщиком. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Позже выяснилось, что накануне вечером в гостях у 37-летнего мужчины были трое односельчан — двое мужчин и потерпевшая. Во время застолья во дворе между хозяином и гостьей произошла словесная ссора, тот стал ее выгонять. В тот момент, когда пьяная женщина сидела на качелях, обвиняемый облил ее бензином из бутылки, и, чтобы напугать, чиркнул зажигалкой. Попавшая на ее одежду искра привела к мгновенному воспламенению — и она умерла на месте от термических ожогов.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.