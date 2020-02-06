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В Солигорском районе пьяный мужчина решил «напугать» женщину - и поджег ее. Теперь будут судить за убийство
06.02.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде скоро будут рассматривать дело о
Следствию сразу
Позже выяснилось, что накануне вечером в гостях у 37-летнего мужчины были трое односельчан — двое мужчин и потерпевшая. Во время застолья во дворе между хозяином и гостьей произошла словесная ссора, тот стал ее выгонять. В тот момент, когда пьяная женщина сидела на качелях, обвиняемый облил ее бензином из бутылки, и, чтобы напугать, чиркнул зажигалкой. Попавшая на ее одежду искра привела к мгновенному воспламенению — и она умерла на месте от термических ожогов.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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В Солигорском районе пьяный мужчина решил «напугать» женщину - и поджег ее. Теперь будут судить за убийство
В суде скоро будут рассматривать дело о жестоком убийстве в Минской области.
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