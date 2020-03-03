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О достижениях минувшего года и планах на год текущий. Накануне Дня милиции «Авангард» побеседовал с начальником ОВД райисполкома Виталием Подзеруном

03.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

4 марта – день, когда весь личный состав МВД Беларуси отмечает свой профессиональный праздник. Накануне Дня милиции «Авангард» побеседовал с начальником отдела внутренних дел райисполкома Виталием Подзеруном о достижениях минувшего года и планах на год текущий.

О достижениях минувшего года и планах на год текущий. Накануне Дня милиции «Авангард» побеседовал с начальником ОВД райисполкома Виталием Подзеруном

– Каким выдался 2019 год для возглавляемого вами отдела и какие результаты достигнуты?

– В прошедшем году нам удалось добиться результатов по целому ряду направлений служебной деятельности. На территории района произошло снижение количества зарегистрированных преступлений по всем линиям служб. Так, уменьшилось количество преступлений в отношении пожилых граждан, сокращено число зарегистрированных особо тяжких и тяжких преступлений по линии уголовного розыска, краж, не допущен рост убийств, причинения тяжких телесных повреждений, разбоев, грабежей, хулиганских проявлений. Также отмечается снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Наблюдается положительная динамика по преступлениям, совершаемым в общественных местах, их число уменьшилось с 39 до 23. А вот несовершеннолетним надо уделить пристальное внимание: число преступлений с их участием увеличилось с 6 до 7.

Не радует обстановка на дорогах. К сожалению, проводимые на территории района профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий не позволили снизить как их количество, так и число погибших и пострадавших в них граждан.

– В преддверии профпраздника кого из сотрудников отдела хотели бы отметить?

– Все службы работают с полной самоотдачей и на должном уровне. В целом наш райотдел – крепкая сплоченная команда.

Отмечу, что к профпразднику мы подошли с достойными результатами. За ними стоит труд каждого сотрудника нашего коллектива. Так, лучшими в Гомельской области по итогам 2019 года стали сотрудники отделений по борьбе с экономическими преступлениями и уголовного розыска, занявшие первые места в своих подгруппах. Второе место в области занял сотрудник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми майор милиции, старший оперуполномоченный Владимир Иванов. Помощник дежурного оперативно-дежурной службы безопасности отдела внутренних дел Александр Прищепов удостоен звания победителя в районном социально-экономическом соревновании, а специалист уголовно-исполнительной инспекции милиции Алеся Манулина победила в смотре-конкурсе профессионального мастерства среди сотрудников органов и подразделений внутренних дел.

Хочется отметить и всех работников тылового обеспечения. Без их труда мы не смогли бы в полной мере и вовремя выполнять свои должностные обязанности.

– Какие основные задачи стоят перед отделом в текущем году?

– Сотрудниками нашего отдела проводится ряд мероприятий по профилактике правонарушений. На территории района работают мобильные отряды милиции, оперативно реагирующие на поступившие сообщения граждан. Проводятся оперативные отработки и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на предупреждение и раскрытие преступлений. С ранее судимыми и лицами, вернувшимися из ЛТП, совместно с управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома проводится работа по их трудоустройству. Граждане, которые обязаны возмещать расходы на содержание детей, также привлекаются нами к административной ответственности.

Ведется непрерывная работа с несовершеннолетними. Большое внимание уделяется профилактике краж, семейно-бытового насилия. На особом контроле борьба с экономическими преступлениями и коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми.

Если правонарушения являются незначительными и совершены впервые, то ограничиваемся методами преду-преждений и устных замечаний. Однако никто не станет проявлять лояльность и снисходительность к семейным дебоширам, расхитителям госимущества, лицам, ранее судимым, а также к злостным нарушителям общественного порядка и ПДД. Особое внимание к пьяным за рулем – это преступники, потенциальные убийцы.

Силами отдела делается все возможное, чтобы проживание в районе стало безопасным и комфортным.

– Как слаженно работает ваш отдел, мы уже отметили. А как отдыхают ваши сотрудники?

– Мы предпочитаем активный отдых, ведь без отличной физической подготовки в нашей службе никуда. Кроме основных еженедельных уроков физкультуры в нерабочее время мы играем в футбол, волейбол, участвуем в соревнованиях различного уровня. В целом занятиям спортом посвящаем три дня в неделю, это помогает поддерживать отличную физическую форму и объединяет коллектив. В преддверии праздника состоится торжественное открытие спортзала для наших сотрудников, и у них будет возможность уделять физподготовке еще больше времени.

– Что пожелаете всем причастным к празднику – Дню милиции?

– Поздравляю коллег и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником и выражаю признательность всему коллективу за добросовестный труд. Отдельные слова благодарности нашим женам, детям, родителям с пожеланиями любви, тепла, добра и счастья.

Ирина ШУТОВА
Фото Ирины Палубец

 
 
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4 марта – день, когда весь личный состав МВД Беларуси отмечает свой профессиональный праздник. Накануне Дня милиции «Авангард» побеседовал с...
 
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