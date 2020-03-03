Где и кому в Беларуси можно сдать анализ на коронавирус? Минздрав опубликовал список пунктов

Источник материала: Tut.by

В Беларуси на коронавирус обследуют тех, кто в течение последних 14 дней прибыл из Китая, Ирана, Италии и Южной Кореи, а также тех, кто плотно контактировал с пациентами с подтвержденным коронавирусом. Остальным проводят лабораторное обследование на COVID-19 только при наличии показаний и по направлению врача. Об этом сообщает пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Где возьмут анализ?

Пункты забора мазков для обследования на коронавирус есть на границе (на базе санитарно-карантинных пунктов), в инфекционных больницах или отделениях и в некоторых поликлиниках на базе кабинетов инфекционных заболеваний. Обследуют только тех, кто был в Китае, Иране, Италии и Южной Корее.

Например, в Минске мазок возьмут в городской инфекционной больнице и в детской инфекционной больнице. В Витебской области анализ на коронавирус можно сделать в более чем в 20 учреждениях здравоохранения. Например в Витебском областном противотуберкулезном диспансере, Бешенковичской ЦРБ, Браславском районном центре гигиены и эпидемиологии, Верхнедвинской ЦРБ, Глубокской ЦРБ, Городокской ЦРБ, Докшицкой ЦРБ, Дубровенской ЦРБ, Лепельской ЦРБ и др. Более точную информацию по всем областям, где, в каких отделениях клиник и в какое время берут анализы на коронавирус, можно найти здесь .

На границе проверяют тех, кто в последние 14 дней приехал из эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. При прохождении контроля — в аэропорту, в поезде, на автомобильном пункте пропуска — пассажирам выдают «Анкету прибывшего» . Сведения из анкет передаются в поликлиники по месту жительства.

Что делать тем, кто общался с заболевшим

Тех, у кого был тесный контакт с пациентом с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции (контакты 1-го уровня), изолируют, такие люди проходят лабораторное обследование по месту изоляции.

Те, у кого контакт был не близкий и не длительный (контакты 2-го уровня), находятся под медицинским наблюдением, в пресс-службе Минздрава поясняют, что проводить лабораторное обследование в этом случае нецелесообразно.

Что делать, если есть симптомы ОРЗ?

Если у вас возникли симптомы респираторного заболевания (повышение температуры более 37,1°С, кашель и другие) и вы в течение последних 14 дней вернулись из эпиднеблагополучных по коронавирусной инфекции стран, а также тем, кто с ними контактировал (контакты 2-го уровня), нужно вызвать скорую помощь и сообщить о факте возвращения из эпиднеблагополучной страны с указанием даты возвращения или о том, что вы находитесь под наблюдением как «контакт 2-го уровня». Лабораторное обследование будет проведено по месту госпитализации.

Куда звонить при подозрениях?

Республиканский центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья +375 29 156−85−65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.

Для жителей Минска по вопросам коронавирусной инфекции открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру +375 17 334−34−68 с 8.30 до 15.00.

Горячие линии в Витебске — 8 0212 67-36-44, Полоцке — 8 0214 74-39-44, Новополоцке — 8 0214 57-36-44, Орше — 8 0216 51-34-41 и 51−34−48.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси

28 февраля Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана . Он обучается в БНТУ. Вместе со студентом были госпитализированы его девушка, ее родители и сестра . Кроме того, в больницу попали 26 одногруппников парня и 7 преподавателей .

У отца невесты студента из Ирана один из тестов показал «сомнительный результат» — он стал вторым пациентом с коронавирусом.

1 марта в одном из тестов, которые были выполнены у белоруски из Витебска, выявлен фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV. Белоруска и двое ее коллег прибыли из Италии. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные.

Всего на карантине под наблюдением медиков, по данным на 2 марта, в стране находился 271 человек.