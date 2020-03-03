ОБ ОБСЛЕДОВАНИЯХ НА КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ

Источник материала: Единство

В стране организованы пункты забора биоматериала (мазок) для обследования определенного контингента пациентов на коронавирусную инфекцию: в пунктах пропуска при пересечении Государственной границы Республики Беларусь (на базе санитарно-карантинных пунктов), в инфекционных больницах (отделениях), в отдельных поликлиниках (на базе кабинетов инфекционных заболеваний). Более подробная информация содержится в Таблице .

В пунктах пропуска через границу проводят забор материала у лиц, которые (в период до 14 дней назад) прибыли из эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. По состоянию на 03.03.2020 – Китайской Народной Республики, Ирана, Италии, Южной Кореи. При возвращении из этих стран, в том числе - на борту самолета, в поезде, на автомобиле в пункте пропуска - при прохождении пограничного контроля, пассажирам предлагают для заполнения «Анкету прибывшего». Эти данные могут быть использованы для организации медицинского наблюдения и других необходимых мероприятий.

Сообщаем также, что сведения о таких лицах в последующем передаются в поликлиники по месту жительства (временного пребывания) для организации медицинского наблюдения.

В пунктах забора биоматериала (мазка) на базе инфекционных больниц, отдельных поликлиник и кабинетах инфекционных заболеваний проводится обследование данных граждан. Здесь также может быть предложено заполнение подробной «Анкеты прибывшего», если гражданин не заполнял данную анкету на границе.

ВНИМАНИЕ: Лица, имевшие тесный контакт с пациентом с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции (так называемые «контакты 1-го уровня») изолируются и проходят лабораторное обследование по месту изоляции.

«Контакты 2-го уровня» (те лица, вероятность заражения которых крайне низкая: контакт был не длительный или не близкий) находятся под медицинским наблюдением, их лабораторное обследование нецелесообразно.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: В случае возникновения симптомов респираторного заболевания (повышение температуры более 37,1°С, кашель и другие) у лиц, вернувшихся из эпиднеблагополучных по коронавирусной инфекции стран, в течение 14 дней после возвращения, а также у лиц, относящихся к «контактам 2-го уровня» необходимо - вызвать скорую медицинскую помощь и сообщить в симптомах и факте возвращения из эпиденеблагополучной страны (с указанием даты возвращения) или о том, что вы находитесь под наблюдением как «контакт 2-го уровня». Лабораторное обследование будет проведено по месту госпитализации.

С учетом имеющейся эпидемиологической обстановки, все остальные граждане проходят лабораторные обследования на коронавирусную инфекцию COVID-19 – только при наличии показаний и по направлению врача!

Пресс-служба Министерства здравоохранения