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График плановых работ (с отключением электричества) в населённых пунктах Пинского района с 9 по 13 марта

08.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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График плановых работ (с отключением электричества) в населённых пунктах Пинского района с 9 по 13 марта
С целью реализации комплексного плана мероприятий по ускоренному социально-экономическому развитию Пинского района и проекта «Автоматизация электрических сетей 10 кВ Пинского сельского РЭС», а также оперативного управления и сокращения времени перерыва в электроснабжении в определенные дни и часы в некоторых населенных пунктах Пинского района будет отсутствовать электрическая энергия.

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском сельском РЭС, с 9 по 13 марта  электроэнергия будет отключена:

9 марта:

  • 00.00 – 02.00 – аг. Парохонск, улицы Крыничная, Пионерская, Водопроводная, Центральная, д. 143-176.

10 марта:

  • 00.00 – 02.00 – аг. Парохонск, улицы Сосновая, Полевая, Вишневая, Ленина;
  • 00.00 – 02.00 – д. Осница, больница, магазин;
  • 02.00 – 04.00 – аг. Парохонск, улицы Крыничная, Пионерская, Водопроводная, Центральная, д. 143-146;
  • 10.00 – 17.00 – аг. Парохонск, улицы Сосновая, Полевая, Вишневая, Ленина;
  • 11.00 – 14.00 – аг. Парохонск, улица Западная.

11 марта: 

  • 00.00 – 02.00 – аг. Парохонск, улицы Сосновая, Полевая, Вишневая, Ленина;
  • 00.00 – 02.00 – д. Осница, больница, магазин;
  • 10.00 – 13.00 – д. Ковнятин, улица Советская;
  • 13.00 – 16.00 – д. Тростянка, г.п. Логишин, улица Пролетарская, пилорама.

12 марта: 

  • 00.00 – 02.00 – д. Дубновичи;
  • 09.00 – 12.00 – д. Хворосно;
  • 13.00 – 16.00 – д. Пучины.

13 марта:

  • 00.00 – 02.00 – д. Дубновичи.

Пинский сельский РЭС приносит извинения за причиненные неудобства.

 
 
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