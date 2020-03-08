График плановых работ (с отключением электричества) в населённых пунктах Пинского района с 9 по 13 марта
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Источник материала:
Полесская правда
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С целью реализации комплексного плана мероприятий по ускоренному социально-экономическому развитию Пинского района и проекта «Автоматизация электрических сетей 10 кВ Пинского сельского РЭС», а также оперативного управления и сокращения времени перерыва в электроснабжении в определенные дни и часы в некоторых населенных пунктах Пинского района будет отсутствовать электрическая энергия.
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском сельском РЭС,
с 9 по 13 марта электроэнергия будет отключена:
9 марта:
00.00 – 02.00 – аг. Парохонск, улицы Крыничная, Пионерская, Водопроводная, Центральная, д. 143-176.
10 марта:
00.00 – 02.00 – аг. Парохонск, улицы Сосновая, Полевая, Вишневая, Ленина;
00.00 – 02.00 – д. Осница, больница, магазин;
02.00 – 04.00 – аг. Парохонск, улицы Крыничная, Пионерская, Водопроводная, Центральная, д. 143-146;
10.00 – 17.00 – аг. Парохонск, улицы Сосновая, Полевая, Вишневая, Ленина;
11.00 – 14.00 – аг. Парохонск, улица Западная.
11 марта:
00.00 – 02.00 – аг. Парохонск, улицы Сосновая, Полевая, Вишневая, Ленина;
00.00 – 02.00 – д. Осница, больница, магазин;
10.00 – 13.00 – д. Ковнятин, улица Советская;
13.00 – 16.00 – д. Тростянка, г.п. Логишин, улица Пролетарская, пилорама.
12 марта:
00.00 – 02.00 – д. Дубновичи;
09.00 – 12.00 – д. Хворосно;
13.00 – 16.00 – д. Пучины.
13 марта:
00.00 – 02.00 – д. Дубновичи.
Пинский сельский РЭС приносит извинения за причиненные неудобства.
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> С целью реализации комплексного плана мероприятий по ускоренному социально-экономическому развитию Пинского района и проекта «Автоматизация электрических...
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