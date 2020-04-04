Белтелеком рекомендует сократить посещение сервисных центров

Уважаемые абоненты Белтелеком!
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, осознавая свою ответственность и заботясь о Вашем здоровье, в целях профилактики заболеваемости вирусными инфекциями рекомендуем сократить посещение сервисных центров «Белтелеком».
Напоминаем, что большинство вопросов, касающихся оказания услуг электросвязи, можно решить удаленно, в том числе:
— с использованием сервиса «Мой Белтелеком» (
— на сайтах
— в личном кабинете пользователя самостоятельно можно посмотреть информацию о балансе своего счета и о совершенных платежах, осуществить обещанный платеж, посмотреть статистику пользования услугами, сменить тарифный план, заказать дополнительные сервисы и другое. Войти в кабинет пользователя можно с любого из сайтов компании;
— по телефону 123 (круглосуточно) возможно получить консультацию по услугам, предоставляемым «Белтелеком».
Спасибо за понимание и будьте здоровы!