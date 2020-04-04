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Белтелеком рекомендует сократить посещение сервисных центров

04.04.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Белтелеком рекомендует сократить посещение сервисных центров

Уважаемые абоненты Белтелеком!

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, осознавая свою ответственность и заботясь о Вашем здоровье, в целях профилактики заболеваемости вирусными инфекциями рекомендуем сократить посещение сервисных центров «Белтелеком».

Напоминаем, что большинство вопросов, касающихся оказания услуг электросвязи, можно решить удаленно, в том числе:

— с использованием сервиса «Мой Белтелеком» (https://my.beltelecom.by/, устанавливается в качестве приложения на смартфон, планшет или домашний компьютер). Мобильное приложение «Мой Белтелеком» позволяет следить за балансом, менять тарифные планы, а также включать и отключать дополнительные услуги, отслеживать статистику потребления услуг, пополнять счет. Кроме того, приложение имеет функционал онлайн-поддержки абонентов, который в оперативном режиме позволит решить все возникающие проблемные вопросы у абонентов;

— на сайтах beltelecom.by, yasna.by, byfly.by, zala.by. В разделе «Подключить» возможно оформить заявку на подключение новой услуги, смену тарифного плата;

— в личном кабинете пользователя самостоятельно можно посмотреть информацию о балансе своего счета и о совершенных платежах, осуществить обещанный платеж, посмотреть статистику пользования услугами, сменить тарифный план, заказать дополнительные сервисы и другое. Войти в кабинет пользователя можно с любого из сайтов компании;

— по телефону 123 (круглосуточно) возможно получить консультацию по услугам, предоставляемым «Белтелеком».

Спасибо за понимание и будьте здоровы!

 
 
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Уважаемые абоненты Белтелеком! В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, осознавая свою ответственность и заботясь о Вашем здоровье, в целях...
 
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