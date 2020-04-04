Белтелеком рекомендует сократить посещение сервисных центров

Источник материала: Полымя





Уважаемые абоненты Белтелеком!

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, осознавая свою ответственность и заботясь о Вашем здоровье, в целях профилактики заболеваемости вирусными инфекциями рекомендуем сократить посещение сервисных центров «Белтелеком».

Напоминаем, что большинство вопросов, касающихся оказания услуг электросвязи, можно решить удаленно, в том числе:

— с использованием сервиса «Мой Белтелеком» ( https://my.beltelecom.by/ , устанавливается в качестве приложения на смартфон, планшет или домашний компьютер). Мобильное приложение «Мой Белтелеком» позволяет следить за балансом, менять тарифные планы, а также включать и отключать дополнительные услуги, отслеживать статистику потребления услуг, пополнять счет. Кроме того, приложение имеет функционал онлайн-поддержки абонентов, который в оперативном режиме позволит решить все возникающие проблемные вопросы у абонентов;

— на сайтах beltelecom.by , yasna.by , byfly.by , zala.by . В разделе «Подключить» возможно оформить заявку на подключение новой услуги, смену тарифного плата;

— в личном кабинете пользователя самостоятельно можно посмотреть информацию о балансе своего счета и о совершенных платежах, осуществить обещанный платеж, посмотреть статистику пользования услугами, сменить тарифный план, заказать дополнительные сервисы и другое. Войти в кабинет пользователя можно с любого из сайтов компании;

— по телефону 123 (круглосуточно) возможно получить консультацию по услугам, предоставляемым «Белтелеком».

Спасибо за понимание и будьте здоровы!