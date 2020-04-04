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На контроле МЧС - палы сухой травы

04.04.2020 11:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Палы сухой травы - основная причина природных пожаров. С начала сезона только по Минской области зарегистрировано 400 возгораний. Как правило, избавление от прошлогодней сухой растительности на дачах приводит к чрезвычайным ситуациям. И это строго запрещено. Чтобы напомнить правила пожарной безопасности, спасатели регулярно организуют рейды в частных секторах.
Валерий Войтехович, начальник Логойского РОЧС: "У нас уже зарегистрировано 20 случаев возгорания. Несмотря на все принимаемые меры, надо сказать, что население относится достаточно безответственно к этой проблеме. Надеются на авось. Что ничего не случится от одного костра. Но, по статистике, что-то все-таки случается. И приходится принимать меры".
Все службы в настоящее время активно участвуют в предотвращении природных пожаров. Поля и границы лесных массивов ежедневно окапывают с помощью сельхозтехники.

 
 
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Палы сухой травы - основная причина природных пожаров. С начала сезона только по Минской области зарегистрировано 400 возгораний. Как правило, избавление от...
 
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