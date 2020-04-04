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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На контроле МЧС - палы сухой травы Палы сухой травы - основная причина природных пожаров. С начала сезона только по Минской области зарегистрировано 400 возгораний. Как правило, избавление от...

Палы сухой травы - основная причина природных пожаров. С начала сезона только по Минской области зарегистрировано 400 возгораний. Как правило, избавление от прошлогодней сухой растительности на дачах приводит к чрезвычайным ситуациям. И это строго запрещено. Чтобы напомнить правила пожарной безопасности, спасатели регулярно организуют рейды в частных секторах.Все службы в настоящее время активно участвуют в предотвращении природных пожаров. Поля и границы лесных массивов ежедневно окапывают с помощью сельхозтехники.