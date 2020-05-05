В Беларуси по амнистии освободили более 2,5 тысячи осужденных

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Стоит отметить, что амнистированные граждане возместили потерпевшим ущерб на сумму почти в 5 миллионов рублей. В ДИН МВД заверили, что амнистия применялась исключительно к лицам с положительной характеристикой и их освобождение не повлекло ухудшение криминогенной обстановки.

Исполнение закона прoходило в тесном взаимодействии с Миниcтерством труда и социальной защиты, Миниcтерством здравоохранения, с местными иcполнительными и распoрядительными органами.

Учреждениями Департамента исполнения наказаний МВД завершено исполнение Закона Республики Беларусь "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков".