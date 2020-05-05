ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси по амнистии освободили более 2,5 тысячи осужденных

05.05.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Стоит отметить, что амнистированные граждане возместили потерпевшим ущерб на сумму почти в 5 миллионов рублей. В ДИН МВД заверили, что амнистия применялась исключительно к лицам с положительной характеристикой и их освобождение не повлекло ухудшение криминогенной обстановки.

Исполнение закона прoходило в тесном взаимодействии с Миниcтерством труда и социальной защиты, Миниcтерством здравоохранения, с местными иcполнительными и распoрядительными органами.

Учреждениями Департамента исполнения наказаний МВД завершено исполнение Закона Республики Беларусь "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков".

www.sb.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего амнистия коснулась около 9 тысяч человек, отбывающих наказание как в местах лишения свободы, так и в исправительных учреждениях открытого типа. Из мест...
 
Новости дня
Новости общества
 
Акция – бесплатное консультирование граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика