После празднования Дня Победы, с 11 и до конца мая 2020 года, нотариусы продолжат бесплатно консультировать граждан в удаленном формате, т.е. по телефонам нотариальной конторы.
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Акция – бесплатное консультирование граждан
05.05.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
После празднования Дня Победы, с 11 и до конца мая 2020 года, нотариусы продолжат бесплатно консультировать граждан в удаленном формате, т.е. по телефонам нотариальной конторы.
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