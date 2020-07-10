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Помните, Лукашенко говорил Гуцериеву про томографы для минских поликлиник? Вот где их поставят

10.07.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В августе в столичных поликлиниках установят восемь современных томографов. Они куплены за деньги компании «Славкалий». Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Александр Лукашенко во время разговора с Михаилом Гуцериевым. Изображение: Пул Первого, Telegram

Современные компьютерные томографы установят в восьми столичных поликлиниках уже в августе. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Татьяна Соломонова.

Вот список поликлиник:

  • 4-я городская поликлиника (Центральный район);
  • 14-я центральная районная поликлиника (Партизанский район);
  • 19-я центральная районная клиническая поликлиника (Первомайский район);
  • 21-я центральная поликлиника (Заводской район);
  • 23-я городская поликлиника (Ленинский район);
  • 26-я городская поликлиника (Фрунзенский район);
  • 25-я центральная районная поликлиника (Московский район);
  • 34-я центральная районная клиническая поликлиника (Советский район).

По словам специалиста, дорогостоящее высокотехнологичное оборудование немецкой фирмы куплено за счет средств компании «Славкалий».

Напомним, в конце апреля Александр Лукашенко разговаривал по телефону с российским бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Видео разговора опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

— Не надо мне эти тесты, у нас свои делают, — говорил президент на видео. — Ты не спеши, а лучше мне десять КТ. Для того, чтобы диагностировать пневмонию, это нам нужнее. Все остальное не надо, лучше десяток КТ и все. Миша, больше ничего не надо, приедешь — поговорим.

Михаил Гуцериев — глава группы «Сафмар», в нее входит компания «Славкалий».

 
Теги: Минск
 
 
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Современные компьютерные томографы установят в восьми столичных поликлиниках уже в августе. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по...
 
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