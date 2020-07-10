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Помните, Лукашенко говорил Гуцериеву про томографы для минских поликлиник? Вот где их поставят
10.07.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В августе в столичных поликлиниках установят восемь современных томографов. Они куплены за деньги компании «Славкалий». Об этом сообщает агентство
Современные компьютерные томографы установят в восьми столичных поликлиниках уже в августе. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Татьяна Соломонова.
Вот список поликлиник:
По словам специалиста, дорогостоящее высокотехнологичное оборудование немецкой фирмы куплено за счет средств компании «Славкалий».
Напомним, в конце апреля Александр Лукашенко разговаривал по телефону с российским бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Видео разговора опубликовал телеграм-канал
— Не надо мне эти тесты, у нас свои делают, — говорил президент на видео. — Ты не спеши, а лучше мне десять КТ. Для того, чтобы диагностировать пневмонию, это нам нужнее. Все остальное не надо, лучше десяток КТ и все. Миша, больше ничего не надо, приедешь — поговорим.
Михаил Гуцериев — глава группы «Сафмар», в нее входит компания «Славкалий».
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Современные компьютерные томографы установят в восьми столичных поликлиниках уже в августе. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по...
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