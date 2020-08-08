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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Международный мониторинг: замечаний нет Одна из главных задач международных наблюдателей - это непосредственно мониторинг самого голосования, в том числе и досрочного: посещение избирательных...

Одна из главных задач международных наблюдателей - это непосредственно мониторинг самого голосования, в том числе и досрочного: посещение избирательных участков, оценка уровня их организации и прозрачности работы, а также соответствие процедуры голосования национальному законодательству.Эксперты миссии оценивают и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. В целом международные наблюдатели отмечают достойную подготовку избирательных комиссий и участков для голосования.Международные наблюдатели будут работать до окончания президентских выборов. Свое заявление по результатам наблюдения за ходом избирательной кампании миссия озвучит в понедельник, 10 августа.