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Международный мониторинг: замечаний нет
08.08.2020 20:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОдна из главных задач международных наблюдателей - это непосредственно мониторинг самого голосования, в том числе и досрочного: посещение избирательных участков, оценка уровня их организации и прозрачности работы, а также соответствие процедуры голосования национальному законодательству.
Арзу Нагиев, международный наблюдатель (Азербайджан): "Вчера мы были в одном из районов - Партизанском, встретились с руководством района и ознакомились с ходом избирательной кампании там. Кроме того, вчера были и на нескольких участках. Сегодня мы также посетили участок. Мы довольны. То, что мы видели, - народ может свободно свою волю изъявлять. Таких эксцессов мы не увидели. Я думаю, все идет по программе, и никаких нарушений мы не наблюдали".
Эксперты миссии оценивают и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. В целом международные наблюдатели отмечают достойную подготовку избирательных комиссий и участков для голосования.
Алексей Кондратьев, международный наблюдатель (Россия): "Я хочу сказать, что все организовано должным образом, в соответствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь. Явных нарушений мы никаких не заметили. И в общем-то, по отзывам наблюдателей, никаких претензий к представителям властей, обеспечивающим деятельность избирательных комиссий, не заявлено. Поэтому мы надеемся, что до исхода завтрашнего дня весь процесс голосования пройдет достойно, в рамках законодательства и что победит сильнейший".
Международные наблюдатели будут работать до окончания президентских выборов. Свое заявление по результатам наблюдения за ходом избирательной кампании миссия озвучит в понедельник, 10 августа.
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Одна из главных задач международных наблюдателей - это непосредственно мониторинг самого голосования, в том числе и досрочного: посещение избирательных...
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