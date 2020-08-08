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Международный мониторинг: замечаний нет

08.08.2020 20:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Одна из главных задач международных наблюдателей - это непосредственно мониторинг самого голосования, в  том числе и досрочного: посещение избирательных участков, оценка уровня их организации и прозрачности работы, а также  соответствие процедуры голосования  национальному законодательству. 

Арзу Нагиев, международный наблюдатель (Азербайджан): "Вчера мы были в одном из районов - Партизанском, встретились с руководством района и ознакомились с ходом избирательной кампании там. Кроме того, вчера были и  на нескольких участках. Сегодня мы также посетили участок. Мы довольны. То, что мы видели, - народ может свободно свою волю изъявлять. Таких эксцессов мы не увидели. Я думаю, все идет по программе, и никаких нарушений мы не наблюдали". 

Эксперты миссии оценивают и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. В целом  международные наблюдатели отмечают достойную подготовку избирательных комиссий и участков для голосования. 

Алексей Кондратьев, международный наблюдатель (Россия): "Я хочу сказать, что все организовано должным образом, в соответствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь. Явных нарушений мы никаких не заметили. И в общем-то, по отзывам наблюдателей, никаких претензий к представителям властей, обеспечивающим деятельность избирательных комиссий, не заявлено. Поэтому мы надеемся, что до исхода завтрашнего дня весь процесс голосования пройдет достойно, в рамках законодательства и что победит сильнейший".

Международные наблюдатели будут работать до окончания президентских выборов. Свое заявление по результатам наблюдения за ходом избирательной кампании  миссия озвучит в понедельник, 10 августа.

 
 
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Одна из главных задач международных наблюдателей - это непосредственно мониторинг самого голосования, в  том числе и досрочного: посещение избирательных...
 
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