11 декабря состоится заседание Исполкома АБФФ.  Мероприятие будет закрытым для представителей СМИ

Источник материала: Tribuna.com

Пресс-служба АБФФ сообщила о том, что 11 декабря (среда) в Доме футбола пройдет заседание исполкома организации.

Заседание главного исполнительного органа АБФФ начнется в 11:00.

«В повестку дня включены следующие вопросы:

1. Об утверждении:

– положения о проведении юниорского (2001-2003 г.р.) и юношеского (2004-2005 г.р.) первенств Республики Беларусь по футболу 2019-2020 годов;

– календарей игр юниорского (2001-2003 г.р.) и юношеского (2004-2005 г.р.) первенств Республики Беларусь по футболу 2019-2020 годов.

2. О внесении изменений в пункт 3.14. Регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу 2019 года и в подпункт 3.5.2. Положения о чемпионате Республики Беларусь по футболу 2019 года среди команд второй лиги.

3. Об итогах национальных чемпионатов Республики Беларусь по футболу 2019 года среди мужских и женских команд.

4. Об утверждении номинаций и специальных призов для вручения на торжественной церемонии подведения итогов футбольного сезона 2019 года «Звездный мяч».

5. О проведении в городе Минске в период с 18 по 26 января 2020 года XVI Международного юношеского (2003 г.р.) турнира по футболу на призы АБФФ и Мингорисполкома «Кубок Развития – 2020»

6. Об утверждении аудиторской организации «АСБ Консалт» для проведения аудита футбольных клубов первой лиги за 2019 год.

7. О внесении изменений и дополнений в «Регламент Ассоциации «Белорусская федерация футбола» по лицензированию футбольных клубов. Лицензия УЕФА».

8. О функционировании системы лицензирования футбольных клубов Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

9. Отчет главного тренера национальной сборной Республики Беларусь по футболу.

10. Об установлении лимитов на иностранных спортсменов (легионеров).

11. О критериях взаимодействия членов исполнительного комитета с представителями средств массовой информации.

12.Разное», – говорится в сообщении.

Отметим, что заседание будет закрытым для представителей СМИ. По окончании работы на сайте АБФФ будут опубликованы решения по всем вопросам.