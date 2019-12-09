ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

11 декабря состоится заседание Исполкома АБФФ.  Мероприятие будет закрытым для представителей СМИ

10.12.2019 09:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Пресс-служба АБФФ сообщила о том, что 11 декабря (среда) в Доме футбола пройдет заседание исполкома организации.

Заседание главного исполнительного органа АБФФ начнется в 11:00.

«В повестку дня включены следующие вопросы:

1. Об утверждении:

– положения о проведении юниорского (2001-2003 г.р.) и юношеского (2004-2005 г.р.) первенств Республики Беларусь по футболу 2019-2020 годов;

– календарей игр юниорского (2001-2003 г.р.) и юношеского (2004-2005 г.р.) первенств Республики Беларусь по футболу 2019-2020 годов.

 2. О внесении изменений в пункт 3.14. Регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу 2019 года и в подпункт 3.5.2. Положения о чемпионате Республики Беларусь по футболу 2019 года среди команд второй лиги.

3. Об итогах национальных чемпионатов Республики Беларусь по футболу 2019 года среди мужских и женских команд.

4. Об утверждении номинаций и специальных призов для вручения на торжественной церемонии подведения итогов футбольного сезона 2019 года «Звездный мяч».

5. О проведении в городе Минске в период с 18 по 26 января 2020 года XVI Международного юношеского (2003 г.р.) турнира по футболу на призы АБФФ и Мингорисполкома «Кубок Развития – 2020»

6. Об утверждении аудиторской организации «АСБ Консалт» для проведения аудита футбольных клубов первой лиги за 2019 год.

7. О внесении изменений и дополнений в «Регламент Ассоциации «Белорусская федерация футбола» по лицензированию футбольных клубов. Лицензия УЕФА».

8. О функционировании системы лицензирования футбольных клубов Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

9. Отчет главного тренера национальной сборной Республики Беларусь по футболу.

10. Об установлении лимитов на иностранных спортсменов (легионеров).

11. О критериях взаимодействия членов исполнительного комитета с представителями средств массовой информации.

12.Разное», – говорится в сообщении.

Отметим, что заседание будет закрытым для представителей СМИ. По окончании работы на сайте АБФФ будут опубликованы решения по всем вопросам.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-служба АБФФ сообщила о том, что 11 декабря (среда) в Доме футбола пройдет заседание исполкома организации.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Стартовал чемпионат Пинского района по мини-футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика