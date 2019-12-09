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Стартовал чемпионат Пинского района по мини-футболу
10.12.2019 — Новости Спорта | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Борьба продолжилась и в воскресенье, и в ходе двухдневных баталий определились финалисты турнира. Ими стали команды, представляющие следующие предприятия: ОАО «Ставокское», филиал «Невель» Пинского мясокомбината, ДЮСШ Пинского района и команда филиала ЦРМ ОАО «Пинскводстрой».
Приглашаем всех любителей футбола поддержать свои команды и получить положительные эмоции 14 декабря в 17.00 в спортивном зале Пинского индустриально-педагогического колледжа.
Заместитель директора Учреждения «Эллада-Спорт» Д. П. Кисель
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