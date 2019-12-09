ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стартовал чемпионат Пинского района по мини-футболу

10.12.2019 — Новости Спорта | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Стартовал чемпионат Пинского района по мини-футболу
В субботу, 7 декабря стартовал чемпионат Пинского района по мини-футболу. Уютный зал Пинского индустриально-педагогического колледжа принял девять команд предприятий и организаций района.

Борьба продолжилась и в воскресенье, и в ходе двухдневных баталий определились финалисты турнира. Ими стали команды, представляющие следующие предприятия: ОАО «Ставокское», филиал «Невель» Пинского мясокомбината, ДЮСШ Пинского района и команда филиала ЦРМ ОАО «Пинскводстрой».

Приглашаем всех любителей футбола поддержать свои команды и получить положительные эмоции 14 декабря в 17.00 в спортивном зале Пинского индустриально-педагогического колледжа.

Заместитель директора Учреждения «Эллада-Спорт» Д. П. Кисель

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В субботу, 7 декабря стартовал чемпионат Пинского района по мини-футболу. Уютный зал Пинского индустриально-педагогического колледжа принял девять команд...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Вратарь «Милана» (U-15) Булавкин: «Горжусь своей страной. Очень хочу сыграть за сборную Беларуси»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • маленькая кожаная сумка через плечо женская в Бутик.ру
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика