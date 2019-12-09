Источник материала: Полесская правда



В субботу, 7 декабря стартовал чемпионат Пинского района по мини-футболу. Уютный зал Пинского индустриально-педагогического колледжа принял девять команд предприятий и организаций района.

Борьба продолжилась и в воскресенье, и в ходе двухдневных баталий определились финалисты турнира. Ими стали команды, представляющие следующие предприятия: ОАО «Ставокское», филиал «Невель» Пинского мясокомбината, ДЮСШ Пинского района и команда филиала ЦРМ ОАО «Пинскводстрой».

Приглашаем всех любителей футбола поддержать свои команды и получить положительные эмоции 14 декабря в 17.00 в спортивном зале Пинского индустриально-педагогического колледжа.

Заместитель директора Учреждения «Эллада-Спорт» Д. П. Кисель