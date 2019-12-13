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Шевченко о Майоне в «Динамо»: «Тут либо появились деньги, которые просто надо потратить, либо какие-то агентские игры»
14.12.2019 16:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский журналист Алексей Шевченко оценил трансферную политику минского
«Иногда минское «Динамо» совершает такие поступки, что даже не понимаешь: они так шутят или серьезно? Одно из таких решений случилось в пятницу, когда пробное соглашение с командой заключил защитник Мэттью Майоне. Один из самых случайных игроков, попавших в
Майоне до этого набрал много очков за рижское «Динамо», но после сезона ему предложили пониженное соглашение, так как эта звезда ECHL допускает слишком много результативных ошибок в обороне. Уж в Минске полно защитников, которые играют крайне слабо и способны подарить сопернику шайбу в простой ситуации. Куда еще один? Если до этого приглашение легионеров в белорусский клуб можно было объяснить теми или иными факторами, то контракт Майоне никак оправдать нельзя.
Зачем он? Команда точно не попадает в плей-офф. Более того, Мэттью не из тех, кто способен помочь клубу сделать рывок. Новому иностранцу даже не дашь белорусский паспорт к чемпионату мира, так что и этот вариант исключен. Тут либо появились деньги, которые просто надо потратить, либо какие-то агентские игры. Другого объяснения для появления этого игрока, не соответствующего уровню КХЛ, я дать не могу», – сказал Шевченко.
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