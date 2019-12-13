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НБА. «Торонто» – «Бруклин», «Даллас» сыграет с «Майами» и другие матчи

14.12.2019 16:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. 

Действующий чемпион «Торонто» примет «Бруклин». «Даллас» Дончича сыграет с «Майами» Батлера. 

НБА

Регулярный чемпионат

Финикс – Сан-Антонио
Дата проведения
15 декабря, 01.00, «Mexico City Arena»
Онлайн матча Превью

Торонто – Бруклин
Дата проведения
15 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Превью

Мемфис – Вашингтон
Дата проведения
15 декабря, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью

Чикаго – Клипперс
Дата проведения
15 декабря, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью

Милуоки – Кливленд
Дата проведения
15 декабря, 04.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча Превью

Даллас – Майами
Дата проведения
15 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью

Денвер – Оклахома-Сити
Дата проведения
15 декабря, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

Хьюстон – Детройт
Дата проведения
15 декабря, 05.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
 
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