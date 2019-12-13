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НБА. «Торонто» – «Бруклин», «Даллас» сыграет с «Майами» и другие матчи
14.12.2019 16:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
Действующий чемпион «Торонто» примет «Бруклин». «Даллас» Дончича сыграет с «Майами» Батлера.
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
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