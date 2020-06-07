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Егор Герасимов - победитель выставочного турнира по теннису

07.06.2020 16:18 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Новости о возобновлении теннисных турниров под эгидой ATP могут появиться уже в ближайшую среду - об этом в интервью Агентству теленовостей накануне рассказал лидер мужской сборной Егор Герасимов.

Герасимов стал победителем выставочного турнира в Минске. В борьбе за победу первая ракетка Беларуси Егор Герасимов в двух сетах 6:3, 6:2 переиграл молодого Александра Згировского.


 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости о возобновлении теннисных турниров под эгидой ATP могут появиться уже в ближайшую среду - об этом в интервью Агентству теленовостей накануне рассказал...
 
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