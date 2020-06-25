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Парфенович о словах Лукашенко в адрес оппонентов: «Это хамские высказывания человека, который не уважает свой белорусский народ»

25.06.2020 12:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Трехкратный олимпийский чемпион в гребле на байдарке Владимир Парфенович прокомментировал высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес своих оппонентов.

– А как вам высказывания Лукашенко про своих оппонентов? Одного назвал шелудивым, другого с хряком сравнил.

– Это хамские высказывания человека, который не уважает свой белорусский народ. И своих людей не уважает, то есть он живет в стране, которую не уважает. Разве с такими пенсиями уважают людей? – заявил Парфенович.

«В школах поставят жопами, и никто не видит, куда бюллетени кладут». Олимпийский чемпион Парфенович – о выборах

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Трехкратный олимпийский чемпион в гребле на байдарке Владимир Парфенович прокомментировал высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес своих...
 
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