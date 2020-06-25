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Парфенович о словах Лукашенко в адрес оппонентов: «Это хамские высказывания человека, который не уважает свой белорусский народ»
25.06.2020 12:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Трехкратный олимпийский чемпион в гребле на байдарке
– А как вам высказывания Лукашенко про своих оппонентов? Одного назвал шелудивым, другого с хряком сравнил.
– Это хамские высказывания человека, который не уважает свой белорусский народ. И своих людей не уважает, то есть он живет в стране, которую не уважает. Разве с такими пенсиями уважают людей? – заявил Парфенович.
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Парфенович о словах Лукашенко в адрес оппонентов: «Это хамские высказывания человека, который не уважает свой белорусский народ»
Трехкратный олимпийский чемпион в гребле на байдарке Владимир Парфенович прокомментировал высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес своих...
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