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Коронавирус зафиксировали в 64 странах. В Китае темпы заражения снижаются, в Европе - растут

03.03.2020 06:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2943, более 47,2 тысячи человек выздоровели. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.


Фото: Reuters
  • За сутки в Китае зафиксировали 31 смерть, почти 2,8 тысяч человек выписаны из больниц. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае составляет более 80,1 тысяч человек.
  • По-прежнему тяжелой остается ситуация с коронавирусом в Южной Корее (4812 заразившихся, 28 человек скончались) и в Иране (1501 заразившийся, 66 человек умерли).
  • На данный момент в европейском регионе выявлены 2734 случаев заражения коронавирусом, скончались 56 человек. Абсолютное большинство случаев коронавируса в Европе пока приходятся на Италию (2036 заразившихся). ЕС повысил риск заболевания коронавирусом со среднего до высокого и создает кризисный штаб.
  • Число стран помимо Китая, где зарегистрировали случаи заражения новым типом коронавируса, достигло 64. Накануне коронавирус впервые обнаружили в Латвии, Марокко, Сан-Марино, Тунисе и Саудовской Аравии.

Скриншот онлайн-сервиса для мониторинга распространения коронавируса, на утро 3 марта. Оранжевым цветом обозначен рост заболевших в материковом Китае, желтым — заболевшие в других странах, зеленым — количество выздоровевших
  • В США жертвами коронавируса стали 6 человек в штате Вашингтон, заразились уже 103 человека. Белый дом уже рассматривает ряд дополнительных ограничений для въезжающих в страну в связи с коронавирусом. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность введения режима чрезвычайного положения в стране на фоне распространения коронавируса нового типа.
  • В России коронавирус подтвердили у шести человек. В начале февраля болезнь диагностировали у двух человек, приехавших из Китая; в конце февраля заразились трое граждан России, находившихся на лайнере Diamond Princess. 2 марта коронавирус подтвердили у прибывшего из Италии россиянина. 24 человека, контактировавших с ним, госпитализировали.
  • В Беларуси на данный момент зарегистрировано три случая коронавируса, однако результаты еще отправят в одну из референс-лабораторий ВОЗ, чтобы их подтвердить. Всего по стране под медицинским наблюдением находится 271 человек.

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На данный момент в европейском регионе выявлены 2734 случаев заражения коронавирусом, скончались 56 человек. Абсолютное большинство случаев коронавируса в Европе...
 
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