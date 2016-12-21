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Панда в Торонто подралась со снеговиком
21.12.2016 15:39 — Новости Культуры | Tut.by
На прошлой неделе в Канаде выпал снег, и сотрудники зоопарка в Торонто решили слепить снеговика для большой панды по имени Да Мао. Но панде снеговик не понравился — Да Мао попыталась сломать его. На видео животное отламывает снеговику голову, запрыгивает на него, бьет и пинает. Но все бесполезно.
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На прошлой неделе в Канаде выпал снег, и сотрудники зоопарка в Торонто решили слепить снеговика для большой панды по имени Да Мао. Но панде снеговик не понравился -...
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