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Панда в Торонто подралась со снеговиком

21.12.2016 15:39 — Новости Культуры | Tut.by  
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На прошлой неделе в Канаде выпал снег, и сотрудники зоопарка в Торонто решили слепить снеговика для большой панды по имени Да Мао. Но панде снеговик не понравился — Да Мао попыталась сломать его. На видео животное отламывает снеговику голову, запрыгивает на него, бьет и пинает. Но все бесполезно.

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На втором видео — большие панды Цзя Панпан и Цзя Юаю. Они тоже живут в зоопарке Торонто. На видео Панпан и Юаю играют во время снегопада.

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На прошлой неделе в Канаде выпал снег, и сотрудники зоопарка в Торонто решили слепить снеговика для большой панды по имени Да Мао. Но панде снеговик не понравился -...

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