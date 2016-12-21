На прошлой неделе в Канаде выпал снег, и сотрудники зоопарка в Торонто решили слепить снеговика для большой панды по имени Да Мао. Но панде снеговик не понравился — Да Мао попыталась сломать его. На видео животное отламывает снеговику голову, запрыгивает на него, бьет и пинает. Но все бесполезно.

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На втором видео — большие панды Цзя Панпан и Цзя Юаю. Они тоже живут в зоопарке Торонто. На видео Панпан и Юаю играют во время снегопада.

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