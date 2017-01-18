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Азиатский Нотр-Дам, мотоцикл "Минск" и Новый год на две недели. Хошимин глазами экс-минчанки
19.01.2017 09:00 — Новости Культуры | Tut.by
Хошимин — экономическая столица Вьетнама и самый большой город страны. Экс-минчанка Татьяна Шумская, которая работает во вьетнамском агентстве недвижимости, раскрыла TUT.BY основные городские секреты.
Татьяна училась в Минском государственном лингвистическом университете на 3-м курсе, когда ее парню (будущему мужу) предложили работу в Хошимине. Он улетел, а девушка после зимней сессии отправилась к нему на месяц в гости. После каникул она поняла, что возвращаться в Беларусь не хочет. Татьяна вот уже два года работает во вьетнамском агентстве недвижимости, путешествует по Азии и гоняет на мотоцикле по Вьетнаму.
1. Опишите свой город в одном предложении.
Хошимин (или Сайгон) — это город контрастов и потоков энергии.
2. Что делает город непохожим на все остальные?
Хошимин — экономическая столица Вьетнама, в городе живут более 14 миллионов жителей, больше, чем все население Беларуси. Это придает Хошимину ту самую изюминку. Подчеркиваю — город не курортный, поэтому ожидать здесь разнообразия морепродуктов по низкой цене или людей в пляжных одеждах не нужно. Очень часто туристы ожидают именно этого, но если хотите «море, солнце, пляж», то вам на побережье. Город никогда не спит, и в любое время дня и ночи можно заказать почти любую услугу или купить что угодно. Ну и конечно, бешеный трафик из мопедов.
3. Каким историческим событием или человеком гордятся жители города?
Гордятся своим бывшим президентом, в честь которого и назван город. Хо Ши Мин — великий человек в истории Вьетнама. Он был не только основателем Коммунистической партии, но также участвовал во Второй мировой войне. И конечно, именно Хо Ши Мин защитил свой народ во время войны во Вьетнаме в 1954—1975 годах.
4. Какое культурное событие жители города ждут каждый год?
Самый главный праздник всего Вьетнама — восточный Новый год (Tết), который празднуется необычайно ярко и большим размахом. Обычно он проходит в конце января — начале февраля. Точные даты зависят от лунного календаря. Длится от недели до двух. Вьетнамцы уезжают в свой родной городок, собираются всей семьей, украшают дом, едят, пьют, поют караоке. На этот праздник принято дарить новые (именно новые!) денежные купюры в красных конвертах.
Почти все магазины и рестораны в это время закрыты, Хошимин как бы замирает. На улицах как будто апокалипсис! Обычно в это время мы стараемся поехать посмотреть другие страны Азии, в которых не празднуют Tết. Так что во время восточного Нового года во всем Вьетнаме дорого и пусто, не лучшее время для визита.
5. Откуда открывается лучший вид на город?
Если вы когда-нибудь откроете любой гид по Хошимину, то на первом месте будет обзорная площадка финансовой башни Bitexco. Она находится прямо в центре города, здесь есть несколько кафе, ресторанов и обзорных площадок выше 50-го этажа. (Bitexco Financial Tower — 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh)
Также неплохой обзорной площадкой будут множество руфтопов (рестораны на крыше зданий). Мой любимый бар под открытым небом OMG rooftop — 14 Lê Lai, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh. Здесь мило, непринужденно и открывается отличный вид на площадь и район Bến Thành Market.
6. Три городских места, на фоне которых обязательно нужно сфотографироваться?
Одно из мест, которое должен посетить турист, — это главпочтамт. Он находится в центре и до сих пор функционирует. Вы можете купить здесь открытку и сразу же отправить на родину, например. Кстати, здание было спроектировано последователями самого Густава Эйфеля (2 Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1)
На площади рядом с почтой находится красивейший собор Нотр-Дам де Сайгон, еще один архитектурный «след» от французских колонизаторов 19-го века. Вечером в центре очень красиво. Зажигаются огни, иллюминация, гуляют люди (1 Công xã Paris, Bến Nghé, District 1)
Еще одно интересное место в Хошимине — зоопарк. Если вы соберетесь посетить его, то знайте, это может занять у вас целый день. Территория зоопарка довольно большая, как и разнообразие зверей и птиц в нем. Запасайтесь водой и вперед! Вы точно не пожалеете. (Thảo Cầm Viên, 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm)
7. Уникальная городская фишка, которую можно назвать одним из символов города.
Могу с уверенностью сказать, что фишка Хошимина — это еда. Ни в одной стране Европы или Азии, в которой я была, я не видела такого разнообразия и не ела так много! Люди торгуют едой везде и всюду. Просто готовят что-то прямо у вас на глазах. Или передвигаются на усовершенствованном велосипеде, выкрикивают название еды и готовят — три в одном.
Особенно вечером, после заката знойного солнца, жители выходят на улицу поесть и пообщаться. Находясь в любой точке города и практически в любом месте, вы можете попросить, по крайней мере, холодный чай или кофе, и вам его принесут. Визитной карточкой южной столицы считается холодный кофе с молоком Cà phê sữa đá.
8. Музей, который обязательно нужно посетить?
Так как война во Вьетнаме закончилась относительно недавно, то речь пойдет о Музее жертв войны. Он не оставил равнодушным никого из моих знакомых. Сама я заходила туда однажды, показывая город друзьям, приехавшим навестить меня, но не смогла обойти всю выставку. Видимо, фото и макеты там не для таких слабонервных, как я. Но все-таки это история страны, которую должен узнать и уважать каждый, кто приехать посмотреть город (28 Võ Văn Tần, 6, Quận 3).
Если у вас есть больше времени и желание посмотреть, как проходила война во Вьетконге, то советую взять экскурсию и съездить в настоящие вьетконговские тоннели Củ Chi tunnels (около 50 км от города). Там вы сможете узнать, как именно вьетнамцы защищались от врага, спуститься в тоннель, пострелять из настоящего оружия.
9. Знаменитый памятник, которому нужно что-нибудь потереть на удачу. Или фонтан, в который все бросают монетку?
Вы всегда можете кинуть на удачу монетку в реку Сайгон.
10. Лучший городской стрит-арт?
Уверена, что молодежи, увлекающейся граффити, дизайном и модой, понравится небольшое местечко прямо у набережной реки Сайгон. Это арт-пространство для творческих людей. Стены исписаны граффити, кругом магазинчики начинающих дизайнеров, кафешки прямо в хиппи-автобусе и многое другое (3A Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1).
Еще одно арт-пространство (немного далеко от центра голода), которое я не могу не упомянуть, это бар Saigon Outcast.
11. Самое популярное место для отдыха и развлечений?
В Хошимине довольно много баров, ресторанов с бильярдом, боулинга, квеструмов, аквапарков, есть даже настоящие ледяные катки. Достаточно погуглить то, чем бы вы хотели заняться, мест действительно много.
12. В какой район города лучше не ходить туристам и почему?
Все нецентральные районы довольно небезопасны. Даже в центре желательно держать сумку при себе и не «светить» своим новеньким iPhone. Люди бывают разные, а ваше иностранное лицо само по себе привлекает много внимания.
И конечно, самая туристическая улица Bui Vien и ее район. Концентрация туристов здесь слишком большая, поэтому многие нехорошие люди этим пользуются.
13. Хитрости экономной городской жизни, которые знают только местные.
Если вы хотите сэкономить на фруктах и овощах, а заодно и посмотреть на вьетнамский хаос, то вам — на любой рынок. Я не особо люблю рынки, потому что там полная антисанитария, но ради экономии иногда захаживаю.
Конечно же, дешевле питаться во вьетнамских забегаловках, в которых подают обычно рис или супы. Люблю ходить в такие места на обед, потому что знаю, что бабушка, подавшая мне лапшу, встала рано утром, съездила на рынок, готовила с душой. Так почему бы мне не поддержать ее экономически, тем более что просит она гораздо меньше, чем в европеизированном стеклянном ресторане по соседству.
В Хошимине (пока что) нет метро, поэтому люди пользуются автобусами.
Из аэропорта в центр города, например, ходит новый и очень комфортабельный автобус с кондиционером № 152 стоимостью 40 тысяч донгов (около 2 $) (желтый автобус чуть правее от выхода из терминала прилета). Для сравнения, такси на такой же расстояние будет стоить около 150 тысяч донгов (около 7 $).
По городу можно ездить на автобусах (около 0,25 $), но водители обычно не говорят по-английски и маршруты трудновато понять. Я думаю, гораздо проще ездить на так называемых мототакси, используя приложения Uber-moto или Grab-bike. Дешево и сердито. Правда, все эти способы разумны только тогда, когда вы путешествуете одни.
14. Расскажите, что в городе напоминает вам Беларусь и чем? Может быть, место, которое как-то связано со страной?
О Беларуси напоминает фото рукопожатия Хо Ши Мина и Владимира Ленина на одной из мемориальных стен в центре города и мотоциклы «Минск», которые иногда здесь встречаются. Если серьезно, то почти ничего не напоминает. Здесь все другое.
15. Местное блюдо, которое обязательно нужно попробовать?
Суп Фо Phở (обычно с говядиной) обязательно нужно попробовать всем — это самое популярное блюдо Вьетнама.
Вьетнамский холодный кофе с молоком Сà phê sữa đá, о нем я уже упоминала, стопроцентная визитная карточка Хошимина. Лично я люблю еще суп Mì Quảng, но это, скорее, блюдо среднего Вьетнама.
И, разумеется, уличная еда. Просто пробуйте все, на что обратите внимание, ведь здесь все другое и все интересное.
16. Популярный местный уличный фастфуд?
«Вьетнамская пицца» на рисовом листе, или Bánh tráng nướng.
17. Три места, где можно недорого поесть?
Любой местный ресторанчик. С вьетнамской едой проблем никогда нет. Другое дело, если вы, приехав во Вьетнам, хотите европейской еды, то дешево вряд ли получится.
18. Лучшее место для танцев?
Не могу советовать, получится слишком субъективно. Вечеринки и прочие мероприятия лучше отследить в Facebook.
19. Куда пойти на шопинг?
В центре Хошимина находится огромное количество торговых центров: Diamond Plaza, Vincom Center, Crescent Mall, Vivo City и другие.
20. Куда пойти встречать рассвет?
Рассвет лучше встречать за пределами города.
21. Что привезти друзьям в качестве сувенира?
Вьетнамские лечебные мази («Звездочка» и другие) или отправить открытку по почте.
22. Самый интересный Instagram-аккаунт города и ссылки, по которым можно следить за культурной жизнью города?
Сайт saigoneer.com и их инстаграм @wearesaigoneer
https://www.instagram.com/p/BOfC7oRDr8t/?taken-by=wearesaigoneer
https://www.instagram.com/p/BOSMj9KA5B4/?taken-by=wearesaigoneer
23. Как бюджетно добраться до города из Минска?
Бюджетный перелет из Минска будет с двумя-тремя пересадками и около 23 часов в пути. Нужно постоянно отслеживать наличие дешевых вариантов онлайн. Либо же всегда есть прямой из Москвы подороже.
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Хошимин - экономическая столица Вьетнама и самый большой город страны. Экс-минчанка Татьяна Шумская, которая работает во вьетнамском агентстве недвижимости,...
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