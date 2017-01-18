Хошимин — экономическая столица Вьетнама и самый большой город страны. Экс-минчанка Татьяна Шумская, которая работает во вьетнамском агентстве недвижимости, раскрыла TUT.BY основные городские секреты.

Татьяна училась в Минском государственном лингвистическом университете на 3-м курсе, когда ее парню (будущему мужу) предложили работу в Хошимине. Он улетел, а девушка после зимней сессии отправилась к нему на месяц в гости. После каникул она поняла, что возвращаться в Беларусь не хочет. Татьяна вот уже два года работает во вьетнамском агентстве недвижимости, путешествует по Азии и гоняет на мотоцикле по Вьетнаму.



Татьяна Шумская

1. Опишите свой город в одном предложении.

Хошимин (или Сайгон) — это город контрастов и потоков энергии.

2. Что делает город непохожим на все остальные?

Хошимин — экономическая столица Вьетнама, в городе живут более 14 миллионов жителей, больше, чем все население Беларуси. Это придает Хошимину ту самую изюминку. Подчеркиваю — город не курортный, поэтому ожидать здесь разнообразия морепродуктов по низкой цене или людей в пляжных одеждах не нужно. Очень часто туристы ожидают именно этого, но если хотите «море, солнце, пляж», то вам на побережье. Город никогда не спит, и в любое время дня и ночи можно заказать почти любую услугу или купить что угодно. Ну и конечно, бешеный трафик из мопедов.

Фото опубликовано Saigoneer (@wearesaigoneer) Дек 12 2016 в 7:14 PST

Фото опубликовано Saigoneer (@wearesaigoneer) Ноя 6 2016 в 5:10 PST

3. Каким историческим событием или человеком гордятся жители города?

Гордятся своим бывшим президентом, в честь которого и назван город. Хо Ши Мин — великий человек в истории Вьетнама. Он был не только основателем Коммунистической партии, но также участвовал во Второй мировой войне. И конечно, именно Хо Ши Мин защитил свой народ во время войны во Вьетнаме в 1954—1975 годах.

Фото опубликовано Eva 小闕 (@eva_chueh_) Дек 26 2016 в 12:15 PST

4. Какое культурное событие жители города ждут каждый год?

Самый главный праздник всего Вьетнама — восточный Новый год (Tết), который празднуется необычайно ярко и большим размахом. Обычно он проходит в конце января — начале февраля. Точные даты зависят от лунного календаря. Длится от недели до двух. Вьетнамцы уезжают в свой родной городок, собираются всей семьей, украшают дом, едят, пьют, поют караоке. На этот праздник принято дарить новые (именно новые!) денежные купюры в красных конвертах.

Почти все магазины и рестораны в это время закрыты, Хошимин как бы замирает. На улицах как будто апокалипсис! Обычно в это время мы стараемся поехать посмотреть другие страны Азии, в которых не празднуют Tết. Так что во время восточного Нового года во всем Вьетнаме дорого и пусто, не лучшее время для визита.

Видео опубликовано • Kate Lee • (@chu0txynk) Фев 7 2016 в 11:35 PST

Фото опубликовано Lưu Đức Hiếu (@hieu_luu) Фев 5 2016 в 4:44 PST

5. Откуда открывается лучший вид на город?

Если вы когда-нибудь откроете любой гид по Хошимину, то на первом месте будет обзорная площадка финансовой башни Bitexco. Она находится прямо в центре города, здесь есть несколько кафе, ресторанов и обзорных площадок выше 50-го этажа. (Bitexco Financial Tower — 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh)

Фото опубликовано Tatyana (@lebtatyana) Янв 4 2017 в 11:46 PST

Фото опубликовано Jae Squared (@jaesquaredspace) Янв 4 2017 в 12:25 PST

Также неплохой обзорной площадкой будут множество руфтопов (рестораны на крыше зданий). Мой любимый бар под открытым небом OMG rooftop — 14 Lê Lai, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh. Здесь мило, непринужденно и открывается отличный вид на площадь и район Bến Thành Market.

Видео опубликовано Candin Willett (@chroniclesofcandin) Фев 10 2016 в 5:17 PST

6. Три городских места, на фоне которых обязательно нужно сфотографироваться?

Одно из мест, которое должен посетить турист, — это главпочтамт. Он находится в центре и до сих пор функционирует. Вы можете купить здесь открытку и сразу же отправить на родину, например. Кстати, здание было спроектировано последователями самого Густава Эйфеля (2 Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1)

Фото опубликовано Jude Lee (@ich.style) Янв 4 2017 в 11:50 PST

На площади рядом с почтой находится красивейший собор Нотр-Дам де Сайгон, еще один архитектурный «след» от французских колонизаторов 19-го века. Вечером в центре очень красиво. Зажигаются огни, иллюминация, гуляют люди (1 Công xã Paris, Bến Nghé, District 1)

Фото опубликовано Benjamin Tuffigo (@ben__n) Дек 28 2016 в 9:15 PST

Еще одно интересное место в Хошимине — зоопарк. Если вы соберетесь посетить его, то знайте, это может занять у вас целый день. Территория зоопарка довольно большая, как и разнообразие зверей и птиц в нем. Запасайтесь водой и вперед! Вы точно не пожалеете. (Thảo Cầm Viên, 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Видео опубликовано Ưu Tiên (@ashleyn125) Дек 13 2016 в 10:35 PST

Фото опубликовано Long Bay (@longbay47) Ноя 9 2016 в 9:39 PST

7. Уникальная городская фишка, которую можно назвать одним из символов города.

Могу с уверенностью сказать, что фишка Хошимина — это еда. Ни в одной стране Европы или Азии, в которой я была, я не видела такого разнообразия и не ела так много! Люди торгуют едой везде и всюду. Просто готовят что-то прямо у вас на глазах. Или передвигаются на усовершенствованном велосипеде, выкрикивают название еды и готовят — три в одном.

Особенно вечером, после заката знойного солнца, жители выходят на улицу поесть и пообщаться. Находясь в любой точке города и практически в любом месте, вы можете попросить, по крайней мере, холодный чай или кофе, и вам его принесут. Визитной карточкой южной столицы считается холодный кофе с молоком Cà phê sữa đá.

Фото опубликовано tanya shumskaya (@tanyacube) Сен 25 2016 в 12:54 PDT

8. Музей, который обязательно нужно посетить?

Так как война во Вьетнаме закончилась относительно недавно, то речь пойдет о Музее жертв войны. Он не оставил равнодушным никого из моих знакомых. Сама я заходила туда однажды, показывая город друзьям, приехавшим навестить меня, но не смогла обойти всю выставку. Видимо, фото и макеты там не для таких слабонервных, как я. Но все-таки это история страны, которую должен узнать и уважать каждый, кто приехать посмотреть город (28 Võ Văn Tần, 6, Quận 3).

Фото опубликовано TK (@thuykhoai) Фев 18 2016 в 8:28 PST

Фото опубликовано Афифах Лияна (@fifahaywire) Окт 11 2016 в 5:32 PDT

Если у вас есть больше времени и желание посмотреть, как проходила война во Вьетконге, то советую взять экскурсию и съездить в настоящие вьетконговские тоннели Củ Chi tunnels (около 50 км от города). Там вы сможете узнать, как именно вьетнамцы защищались от врага, спуститься в тоннель, пострелять из настоящего оружия.

Видео опубликовано Jules Chung (@_juleschung_) Дек 31 2016 в 11:05 PST

Фото опубликовано Alex (@timetraveler3389) Сен 28 2016 в 11:46 PDT

9. Знаменитый памятник, которому нужно что-нибудь потереть на удачу. Или фонтан, в который все бросают монетку?

Вы всегда можете кинуть на удачу монетку в реку Сайгон.

10. Лучший городской стрит-арт?

Уверена, что молодежи, увлекающейся граффити, дизайном и модой, понравится небольшое местечко прямо у набережной реки Сайгон. Это арт-пространство для творческих людей. Стены исписаны граффити, кругом магазинчики начинающих дизайнеров, кафешки прямо в хиппи-автобусе и многое другое (3A Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1).

Фото опубликовано Rachel Cheng (@rachengg) Дек 3 2015 в 7:57 PST

Фото опубликовано Xíiu Huỳnh (@xiu 102 ) Мар 30 2016 в 6:26 PDT

Еще одно арт-пространство (немного далеко от центра голода), которое я не могу не упомянуть, это бар Saigon Outcast.

Если после жаркого дня в южной столице вы хотите встретиться с друзьями, выпить пива на открытом воздухе, сыграть в бильярд, потанцевать, то вам сюда. Иногда здесь проходят фестивали еды или тематические маркеты, живая музыка и другое. Можете отследить события в интернете (188 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền).

Фото опубликовано (@startsev_evg) Авг 20 2015 в 1:01 PDT

11. Самое популярное место для отдыха и развлечений?

В Хошимине довольно много баров, ресторанов с бильярдом, боулинга, квеструмов, аквапарков, есть даже настоящие ледяные катки. Достаточно погуглить то, чем бы вы хотели заняться, мест действительно много.

Для любителей пеших прогулок — пешеходная улица Nguyễn Huệ.

Фото опубликовано Mai Đại Linh (@khunnutipat.mai) Дек 30 2016 в 4:16 PST

12. В какой район города лучше не ходить туристам и почему?

Все нецентральные районы довольно небезопасны. Даже в центре желательно держать сумку при себе и не «светить» своим новеньким iPhone. Люди бывают разные, а ваше иностранное лицо само по себе привлекает много внимания.

И конечно, самая туристическая улица Bui Vien и ее район. Концентрация туристов здесь слишком большая, поэтому многие нехорошие люди этим пользуются.

Фото опубликовано BARBIE (@mannhibarbiee) Окт 30 2016 в 9:45 PDT

Видео опубликовано Kelsey Watson (@watsonegger) Янв 4 2017 в 12:23 PST

13. Хитрости экономной городской жизни, которые знают только местные.

Если вы хотите сэкономить на фруктах и овощах, а заодно и посмотреть на вьетнамский хаос, то вам — на любой рынок. Я не особо люблю рынки, потому что там полная антисанитария, но ради экономии иногда захаживаю.

Конечно же, дешевле питаться во вьетнамских забегаловках, в которых подают обычно рис или супы. Люблю ходить в такие места на обед, потому что знаю, что бабушка, подавшая мне лапшу, встала рано утром, съездила на рынок, готовила с душой. Так почему бы мне не поддержать ее экономически, тем более что просит она гораздо меньше, чем в европеизированном стеклянном ресторане по соседству.

В Хошимине (пока что) нет метро, поэтому люди пользуются автобусами.

Из аэропорта в центр города, например, ходит новый и очень комфортабельный автобус с кондиционером № 152 стоимостью 40 тысяч донгов (около 2 $) (желтый автобус чуть правее от выхода из терминала прилета). Для сравнения, такси на такой же расстояние будет стоить около 150 тысяч донгов (около 7 $).

По городу можно ездить на автобусах (около 0,25 $), но водители обычно не говорят по-английски и маршруты трудновато понять. Я думаю, гораздо проще ездить на так называемых мототакси, используя приложения Uber-moto или Grab-bike. Дешево и сердито. Правда, все эти способы разумны только тогда, когда вы путешествуете одни.

Фото опубликовано tanya shumskaya (@tanyacube) Сен 4 2015 в 2:01 PDT

14. Расскажите, что в городе напоминает вам Беларусь и чем? Может быть, место, которое как-то связано со страной?

О Беларуси напоминает фото рукопожатия Хо Ши Мина и Владимира Ленина на одной из мемориальных стен в центре города и мотоциклы «Минск», которые иногда здесь встречаются. Если серьезно, то почти ничего не напоминает. Здесь все другое.

Фото опубликовано tanya shumskaya (@tanyacube) Июн 11 2015 в 2:08 PDT

15. Местное блюдо, которое обязательно нужно попробовать?

Суп Фо Phở (обычно с говядиной) обязательно нужно попробовать всем — это самое популярное блюдо Вьетнама.

Фото опубликовано Leon Ting (@notleonlai) Янв 3 2017 в 11:45 PST

Вьетнамский холодный кофе с молоком Сà phê sữa đá, о нем я уже упоминала, стопроцентная визитная карточка Хошимина. Лично я люблю еще суп Mì Quảng, но это, скорее, блюдо среднего Вьетнама.

Фото опубликовано Shxxjxxhxx (@shxxjxxhxx) Янв 3 2017 в 7:17 PST

И, разумеется, уличная еда. Просто пробуйте все, на что обратите внимание, ведь здесь все другое и все интересное.

16. Популярный местный уличный фастфуд?

«Вьетнамская пицца» на рисовом листе, или Bánh tráng nướng.

Фото опубликовано Anastasia (@grasshopper_zz) Июн 2 2015 в 4:24 PDT

Видео опубликовано Sue Sushj (Mai Mỹ Uyên) (@suekyuri) Апр 30 2016 в 8:57 PDT

17. Три места, где можно недорого поесть?

Любой местный ресторанчик. С вьетнамской едой проблем никогда нет. Другое дело, если вы, приехав во Вьетнам, хотите европейской еды, то дешево вряд ли получится.

Фото опубликовано tanya shumskaya (@tanyacube) Янв 28 2015 в 8:08 PST

18. Лучшее место для танцев?

Не могу советовать, получится слишком субъективно. Вечеринки и прочие мероприятия лучше отследить в Facebook.

19. Куда пойти на шопинг?

В центре Хошимина находится огромное количество торговых центров: Diamond Plaza, Vincom Center, Crescent Mall, Vivo City и другие.

20. Куда пойти встречать рассвет?

Рассвет лучше встречать за пределами города.

Фото опубликовано tanya shumskaya (@tanyacube) Дек 4 2015 в 4:41 PST

21. Что привезти друзьям в качестве сувенира?

Вьетнамские лечебные мази («Звездочка» и другие) или отправить открытку по почте.

Фото опубликовано Елена Лукьяненко (@elukyanenko) Сен 3 2016 в 6:51 PDT

22. Самый интересный Instagram-аккаунт города и ссылки, по которым можно следить за культурной жизнью города?

Сайт saigoneer.com и их инстаграм @wearesaigoneer

https://www.instagram.com/p/BOfC7oRDr8t/?taken-by=wearesaigoneer

https://www.instagram.com/p/BOSMj9KA5B4/?taken-by=wearesaigoneer

23. Как бюджетно добраться до города из Минска?

Бюджетный перелет из Минска будет с двумя-тремя пересадками и около 23 часов в пути. Нужно постоянно отслеживать наличие дешевых вариантов онлайн. Либо же всегда есть прямой из Москвы подороже.

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