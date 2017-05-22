Взгляд на искусство Беларуси и Италии первой половины XX века представит выставка в Минске

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взгляд на искусство Беларуси и Италии первой половины XX века представит выставка в Национальном художественном музее Беларуси, сообщили БЕЛТА в музее.

Выставка "Доттори, Шагал, Сутин, Ходасевич-Леже. Энергия, экспрессия, символика и сны. Взгляд на искусство Италии и Беларуси первой половины XX века" - ключевое событие культурной программы посольства Италии в Минске в Год итальянской культуры в Беларуси, приуроченный к 25-летию дипломатических отношений между странами.

Выбор посольства пал на Джерардо Доттори. Из собрания Музея-дворца Палаццо делла Пенна в Перудже и частных коллекций отобрали авторитетные работы художника-футуриста в память о 40-летней годовщине со дня его смерти. Идея состояла в том, чтобы создать диалог между представителем итальянского авангардного движения, основанного Филиппо Томмазо Маринетти и распространившегося в Восточной Европе, включая Россию, и тремя мастерами искусства начала ХХ века - выходцами из Беларуси.

Посетители Национального художественного музея смогут увидеть картины Доттори наряду с поэтическими образами Марка Шагала, экспрессионистскими работами Хаима Сутина и абстракциями Надежды Ходасевич-Леже. Джерардо Доттори будет представлен 14 произведениями конца XIX-начала XX века, среди которых живописные полотна, рисунки карандашами в авторской технике и графика. Из корпоративной коллекции Белгазпромбанка на выставку привезут две работы Марка Шагала и две - Хаима Сутина: характерные для шагаловского стиля "Влюбленные" и "Часы на пылающем небе", знаменитые сутинский портрет "Ева" и пейзаж "Большие луга в Шартре возле виадука". На выставке также будут присутствовать две графические работы Надежды Ходасевич-Леже из собрания Национального художественного музея. Кураторы с белорусской стороны - Ольга Клецкина из Национального художественного музея и Александр Зименко из Белгазпромбанка - при подготовке мероприятия тесно сотрудничали с посольством Италии в Минске.

Итогом кропотливой работы стал оригинальный квартет абсолютно разных художников. При этом Доттори, Сутин и Ходасевич-Леже близки в стремлении найти авторский стиль и открыть что-то новое в искусстве. В то время как Доттори и Шагал тяготеют к передаче поэзии снов в своих произведениях. Талант каждого из них раскрылся не только на родине, но и во Франции. Творчество белорусских художников с чертами национального искусства развивалось и в контексте европейского авангарда.

Помимо живописных и графических произведений на выставке будут представлены документы, письма, фотографии и журналы из "Архивов Доттори". Посетители смогут также посмотреть документальные фильмы о жизни футуриста из Перуджи.

Благодаря активной поддержке посла Италии в Беларуси Стефано Бьянки событие получило патронат Министерства культуры и туризма Италии, Законодательного собрания региона Умбрия, Исполнительного комитета региона Умбрия, Министерства культуры Беларуси и Минского исполнительного комитета. Соорганизаторы мероприятия - муниципалитет Перуджи, Национальный художественный музей, Белгазпромбанк, при содействии "Архивов Доттори".

Посетить выставку можно с 31 мая по 4 июня.-0-