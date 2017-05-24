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120 тысяч человек наблюдают за жизнью кошки, которая спит в кукольной кроватке и на перине

25.05.2017 13:12 — Новости Культуры | Tut.by  
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У кошечки Софи потрясающая жизнь: любящие хозяева, целый гардероб нарядов и даже ухажер — настойчивый соседский кот. Но трогательнее всего тот факт, что Софи как настоящая девушка спит в собственной кукольной кровати — с подушками и периной. И этим сводит с ума инстаграм. Число подписчиков аккаунта, созданного от имени кошки, составляет 120 тысяч человек.

Вообще-то жизнь кошечки Софи не всегда была столь безоблачной, как может показаться теперь, если заглянуть в ее профиль в инстаграме. Жительница Бостона Кристиана Вискуси забрала на тот момент трехлетнюю кошечку из приюта для животных. Приют, в свою очередь, конфисковал кошку у неблагополучных хозяев: там Софи и множество других животных все время сидели в маленьких клетках, нагроможденных друг на друга.

В первые дни счастливо спасенная Софи не отходила ни на шаг от новой хозяйки. У них даже появился своеобразный ритуал: когда Кристиана ложились спать, кошечка запрыгивала на комод, где так же проводила всю ночь. И у девушки появилась идея о том, как лучше устроить спальное место для своего питомца. Об этом она поведала порталу The Dodo.

«Я пыталась проверить, будет ли она спать вместе со мной и моим парнем в кровати, но она настойчиво продолжала спать на комоде. — рассказывает Кристина. — Поэтому после нескольких ночей я убрала комод и поставила туда ее кроватку. И теперь она ложится в кровать, когда то же самое вечером делаем мы».

Кроватка Софи — это миниатюрная версия обычной человеческой кровати, и у нее даже есть собственные наборы подушек и одеял, которые хозяйка постоянно меняет.

«Она спит в кроватке под одеялом всю ночь. — рассказывает хозяйка кошки. — Встает только раз за ночь где-то в три часа, чтобы перекусить, и снова засыпает до тех пор, пока утром не прозвонит мой будильник».

Подписчики Софи в инстаграме иногда спрашивают Кристиану, не является ли нарядная кошка, спокойно лежащая в кроватке, постановкой. Девушка утверждает, что Софи действительно спит так всю ночь. Наверное, она просто хочет быть рядом со своими хозяевами.

 
 
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У кошечки Софи потрясающая жизнь: любящие хозяева, целый гардероб нарядов и даже ухажер - настойчивый соседский кот. Но трогательнее всего тот факт, что Софи как...

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