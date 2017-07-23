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В Бресте пройдет вечер памяти солиста Linkin Park Честера Беннингтона
24.07.2017 10:23 — Новости Культуры | Tut.by
26 июля на пирсе брестского гребного канала пройдет вечер памяти Честера Беннингтона.
Участники мероприятия послушают известные композиции Linkin Park и примут участие во флешмобе с включенными фонариками на мобильных телефонах, сообщили организаторы встречи
Вокалист Linkin Park Честер Беннингтон был
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Участники мероприятия послушают известные композиции Linkin Park и примут участие во флешмобе.
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