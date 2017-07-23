В Бресте пройдет вечер памяти солиста Linkin Park Честера Беннингтона

26 июля на пирсе брестского гребного канала пройдет вечер памяти Честера Беннингтона.



Честер Беннингтон. Фото: Reuters

Участники мероприятия послушают известные композиции Linkin Park и примут участие во флешмобе с включенными фонариками на мобильных телефонах, сообщили организаторы встречи на странице Вконтакте .

Вокалист Linkin Park Честер Беннингтон был найден повешенным у себя дома в Лос-Анджелесе 20 июля. Ему был 41 год.