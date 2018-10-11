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С Харви Вайнштейна сняли одно из обвинений

12.10.2018 06:47 — Новости Культуры | Tut.by  
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В отношении голливудского продюсера снято обвинение в принуждении актрисы Люси Эванс к оральному сексу в 2004 году. Остальные пять пунктов обвинений остаются в силе.


Харви Вайнштейн сдался полиции. Фото: Reuters

Окружной прокурор Манхэттена снял один из шести пунктов обвинений, выдвинутых ранее в отношении американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, который проходит по делу о преступлениях сексуального характера. Об этом объявлено в четверг, 11 октября, на заседании окружного суда Манхэттена.

Речь идет об обвинениях со стороны актрисы Люси Эванс, которая годом ранее в статье для журнала The New Yorker утверждала, что в 2004 году Вайнштейн принудил ее к оральному сексу во время встречи по поводу роли в одном из фильмов. Как сообщает агентство dpa, в деле появились свидетельства того, что их половой акт произошел по обоюдному согласию. 

В то же время обвинения со стороны других женщин остаются в силе. Следующие предварительные слушания по делу назначены на 20 декабря. Дата начала возможного судебного процесса против голливудского продюсера еще не определена.

Скандал вокруг Харви Вайнштейна разразился в октябре 2017 года. Это дело вызвало общемировые дебаты о сексуальных домогательствах под хештегом #MeToo. О претензиях разной тяжести к продюсеру заявили около 80 женщин. По некоторым из этих случаев Вайнштейну предъявили обвинения. Он признал факты неподобающего поведения, однако по-прежнему отвергает обвинения в сексуальных действиях не по обоюдному согласию.

25 мая Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка и был отпущен на свободу под залог в миллион долларов.

 
 
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В отношении голливудского продюсера снято обвинение в принуждении актрисы Люси Эванс к оральному сексу в 2004 году. Остальные пять пунктов обвинений остаются в...
 
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