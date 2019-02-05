Не видны даже буквы. Попробуйте разобрать нечитаемый почерк врача

Над почерком врачей не иронизировал только ленивый. Все дело в их разборчивости: иногда прочитать диагноз или рецепт просто невозможно. Недавно пользователь сайта reddit.com поделился фото, на котором пользователи не смогли различить не только слова, но даже буквы.



Фото: reddit.com

Попробуйте угадать, что написал врач. А потом посмотрите ниже, как эту запись расшифровал один из пользователей.

Расшифровка записи «На приёме t 36,6. Обратилась по беременности. АД 100/60. Жалоб нет. На „Д“ учёте не состоит. Состояние удовлетворительное. Тоны сердца ритмичные. ??? … ДН: АГ в анам (незе)».