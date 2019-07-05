Организаторы «Евровидения» ответили Агурбаш. Та утверждала, что ей предлагали политическое убежище

Источник материала: Tut.by

В эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на российском ТВ белорусская певица Анжелика Агурбаш вспомнила свое выступление на «Евровидении-2005». По ее словам, организаторы конкурса предлагали ей рассказать о неспокойной ситуации в Беларуси, а взамен готовы были предоставить Агурбаш политическое убежище. В комментарии «Радио Свобода» организаторы опровергли эту информацию.

Павел Грицак, который в 2005 году был исполнительным продюсером конкурса в Украине, отметил, что певице следовало бы уточнить, какие «хозяева «Евровидения» ей это предлагали.

— Это сложно даже комментировать. Необходимо, чтобы она уточнила, кто эти люди. Я как исполнительный продюсер «Евровидения» в 2005 году могу сказать, что это не политический конкурс. Поэтому таких разговоров на уровне организаторов просто не могло быть. Даже на уровне теории.

В 2005 году Анжелика принимала участие в песенном конкурсе «Евровидение», который проходил в Киеве. Артистка, ее продюсер Филипп Киркоров и команда сильно рассчитывали на победу:

— У нас было все для того, чтобы выиграть этот конкурс. Или как минимум в тройку войти. По подсчетам букмекеров и поклонников, песня Love Me Tonight была лучшей. Валентин Юдашкин создал шедевральное платье, которое было признано лучшим за все время существования «Евровидения».

Однако в финал Агурбаш не попала: она заняла всего лишь 13-е место в полуфинале. По словам певицы, в проведении конкурса было очень много подводных камней:

— Тогда была политическая ситуация, неблагополучная для Беларуси. Перед полуфиналом конкурса на меня вышли хозяева «Евровидения» и предлагали мне политическое убежище, если я откажусь от Беларуси и заявлю, что страной правит деспот и тиран. Мне обеспечат политическое убежище в Европе, я прекрасно продефилирую на «Евровидении» и, может быть, даже его и выиграю.