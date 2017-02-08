﻿ В Беларуси расходы на питание в детсадах и школах повысили на 5%. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Беларуси расходы на питание в детсадах и школах повысили на 5%

09.02.2017 09:35 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 9 февраля. В Беларуси денежные нормы расходов на питание обучающихся в учреждениях образования повышены на 5%. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 3 февраля 2017 года № 95.

Как сообщает пресс-служба правительства, в частности, увеличены денежные нормы расходов на питание в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального образования, в учреждениях профессионально-технического образования, в оздоровительных лагерях, а также на питание участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования.

Так, стоимость питания в учреждениях дошкольного образования в зависимости от возраста ребенка и его пребывания в этом учреждении составит в среднем от 41,14 до 77,44 рубля в месяц; в общеобразовательных школах — от 1,5 до 5,14 рубля в сутки.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 9 февраля. В Беларуси денежные нормы расходов на питание обучающихся в учреждениях образования повышены на 5%. Это предусмотрено постановлением Совета...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
«Никакая экономия не оправдывается тем, как спальные районы портят город и доводят до депрессии» — архитектор показал, как стили влияют на человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика