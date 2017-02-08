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В Беларуси расходы на питание в детсадах и школах повысили на 5%
09.02.2017 09:35 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 9 февраля. В Беларуси денежные нормы расходов на питание обучающихся в учреждениях образования повышены на 5%. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 3 февраля 2017 года № 95.
Как сообщает пресс-служба правительства, в частности, увеличены денежные нормы расходов на питание в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального образования, в учреждениях профессионально-технического образования, в оздоровительных лагерях, а также на питание участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования.
Так, стоимость питания в учреждениях дошкольного образования в зависимости от возраста ребенка и его пребывания в этом учреждении составит в среднем от 41,14 до 77,44 рубля в месяц; в общеобразовательных школах — от 1,5 до 5,14 рубля в сутки.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 9 февраля. В Беларуси денежные нормы расходов на питание обучающихся в учреждениях образования повышены на 5%. Это предусмотрено постановлением Совета...
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