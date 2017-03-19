|
Говори правду: 25 марта не будет революции, нужно думать о безопасности участников акции
20.03.2017 14:06 — Новости Экономики | Tut.by
На акции в День Воли 25 марта нужно обеспечить безопасность участников акции. Это проще всего сделать, если идти по разрешенному маршруту. Такое заявление приняла кампания «Говори правду».
В кампании отмечают, что считают день основания БНР 25 марта — национальным праздником независимости Беларуси.
— Традиционно в этот день пройдет массовая уличная акция. В сегодняшних условиях принципиально важно, чтобы она прошла мирно и без провокаций. Любым другим сценарием могут воспользоваться силы вовне и внутри страны, которые желают изоляции Беларуси, ухудшения внутренней ситуации и прямой конфронтации внутри страны.
«Говори правду» призывает милицию обеспечить безопасность участников акции, создать условия для сведения к минимуму провокаций, а «если будет необходимость задержаний, производить их строго в соответствии с законом и постараться максимально исключить применения насилия».
Кампания призывает городские власти разрешить проведение акции, потому что люди выйдут в любом случае: «Не нужно изначально ставить их вне закона».
Оргкомитет акции в «Говори правду» призывают «озвучить цели акции, план действий, меры по безопасности, которые приняты, чтобы не допустить провокаций».
— Принимая решения по какому маршруту двигаться, вы должны четко понимать, 25 марта это не день, когда пройдет революция и в этот день нет цели свергнуть власть. Обеспечить безопасность людей гораздо проще если идти по разрешенному маршруту.
В «Говори правду» призывают не превратить 25 марта 2017 года в 19 декабря 2010 года, день разгона массовой акции протеста в Минске.
— Мы имеем право на мирный уличный протест, но крайне важно, чтобы этим правом не манипулировали ретроградные силы в стране, — обращаются в кампании к гражданам.
Заявители акции на День Воли должны сегодня получить ответ на свою
Оппозиция традиционно широко отмечает День воли 25 марта. В прошлом году в Минске в этот день спокойно, без происшествий и задержаний, разрешенная городскими властями акция собрала до 1000 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кампания призывает городские власти разрешить проведение акции, потому что люди выйдут в любом случае: "Не нужно изначально ставить их вне закона".
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии