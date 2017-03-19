На акции в День Воли 25 марта нужно обеспечить безопасность участников акции. Это проще всего сделать, если идти по разрешенному маршруту. Такое заявление приняла кампания «Говори правду».



Лидеры «Говори правду» Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич. Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

В кампании отмечают, что считают день основания БНР 25 марта — национальным праздником независимости Беларуси.

— Традиционно в этот день пройдет массовая уличная акция. В сегодняшних условиях принципиально важно, чтобы она прошла мирно и без провокаций. Любым другим сценарием могут воспользоваться силы вовне и внутри страны, которые желают изоляции Беларуси, ухудшения внутренней ситуации и прямой конфронтации внутри страны.

«Говори правду» призывает милицию обеспечить безопасность участников акции, создать условия для сведения к минимуму провокаций, а «если будет необходимость задержаний, производить их строго в соответствии с законом и постараться максимально исключить применения насилия».

Кампания призывает городские власти разрешить проведение акции, потому что люди выйдут в любом случае: «Не нужно изначально ставить их вне закона».

Оргкомитет акции в «Говори правду» призывают «озвучить цели акции, план действий, меры по безопасности, которые приняты, чтобы не допустить провокаций».

— Принимая решения по какому маршруту двигаться, вы должны четко понимать, 25 марта это не день, когда пройдет революция и в этот день нет цели свергнуть власть. Обеспечить безопасность людей гораздо проще если идти по разрешенному маршруту.

В «Говори правду» призывают не превратить 25 марта 2017 года в 19 декабря 2010 года, день разгона массовой акции протеста в Минске.

— Мы имеем право на мирный уличный протест, но крайне важно, чтобы этим правом не манипулировали ретроградные силы в стране, — обращаются в кампании к гражданам.

Заявители акции на День Воли должны сегодня получить ответ на свою вторую заявку на акцию. Первая заявка на проведение акции была передана в Мингорисполком 6 января, но оппозиции ответили отказом. Официально — из-за неправильно оформленных документов. Организаторы просят разрешить им сбор участников акции на площадке у Академии наук, а также шествие по проспекту Независимости до парка Янки Купалы. Акция должна пройти с 14.00 до 15.30. Политик Николай Статкевич заявил о своих планах возглавить шествие и провести его до площади Независимости, чтобы там решить вместе с собравшимися, что делать дальше.

Оппозиция традиционно широко отмечает День воли 25 марта. В прошлом году в Минске в этот день спокойно, без происшествий и задержаний, разрешенная городскими властями акция собрала до 1000 человек.