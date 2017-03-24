Беспрецедентными брутальными задержаниями накануне и во время «отметила» Беларусь очередную годовщину Дня Воли. В субботу в Минске запрещенная властями акция, в которой приняли участие несколько тысяч человек, прошла без лидеров оппозиции и по странному маршруту.



Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Единственная легитимная «оппозиционная» точка, площадь Бангалор, в этом году не дождалась митингующих . Люди пытались собраться возле Академии наук и кинотеатра «Октябрь», но ОМОН не давал даже останавливаться, поголовно проверяя документы и отправляя в автозаки всех, не желающих покидать площадь. Поезда метро не останавливались сразу на трех станциях: «Площадь Победы», «Площадь Я. Коласа», «Академия наук», — наземный транспорт также не останавливался в центре, поэтому часть желающих принять участие в митинге собралась на проспекте, в районе БНТУ.



Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

В нескольких местах проспект и близлежащие улицы были заблокированы автозаками и ОМОНом со щитами. Жесткие массовые задержания были на всем протяжении проспекта, а также на площади Я. Коласа, где митингующих взяли в кольцо.

Окончательная «зачистка» произошла около 15.30, через полтора часа после начала акции, когда из колонны, которая двигалась к Октябрьской площади, стали выдергивать людей. Также задерживали всех выходящих из подземного перехода на площади Победы.

Задержанными в субботу оказались и многочисленные журналисты — им не помог ни статус, ни редакционные задания, ни обозначение себя всеми возможными способами.

TUT.BY вел трансляцию митинга и шествия.

Областные центры : без жестких задержаний и с лидерами оппозиции



Брест. День Воли

Акции, посвященные Дню Воли, прошли сегодня в Гродно, Бресте, Могилеве и Витебске. Лишь в Витебске митинг не был санкционирован властями, в остальных городах к митингующим даже выходили представители местных властей.

Акции были малочисленными — всего лишь несколько сотен человек. Все желающие могли выступить у свободного микрофона — говорили о декрете № 3, подсчете стажа для пенсии, вспоминали историю Дня Воли, требовали честных выборов. Закончились митинги даже раньше запланированного времени — до 14.00.





В разрешенных в областных городах митингах приняли участие и лидеры оппозиции. В Гродно выступил лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев, в Бресте — экс-кандидаты в президенты Татьяна Короткевич и Александр Милинкевич. Последние, правда, слова не брали.