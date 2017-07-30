Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 июля 2017 года

После шести недель сокращения объём предложения квартир стабилизировался. Общее число выставленных на продажу квартир практически не изменилось. При этом, продолжила сокращаться доля 1-комнатных квартир (-0,3%). Оставшиеся сегменты приросли в объеме на 0,1-0,4%.

Доля 1-комнатных квартир сократилась с начала лета на 1,7 процентных пункта и вплотную приблизилась к отметке в 25%. В контексте данного показателя это ощутимое изменение, которое сигнализирует о возможном повышении среднего уровня цен.

Подробнее о динамике цен и доле “однушек” на рынке можно прочитать здесь .

Структура предложения по типам квартир выглядит на 31 июля следующим образом:



