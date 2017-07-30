﻿ Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 июля 2017 года. 21.by
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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 июля 2017 года

31.07.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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На минувшей неделе столичный рынок жилой недвижимости вновь отметился положительной ценовой динамикой. Индекс цен на квартиры в Минске вырос за неделю на 0,2% и находится сейчас у отметки в 1138 $/м2. В 2017 году было лишь 5 недель с ростом индекса и три из них – это последние недели июля.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 июля 2017 года

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Рост цен на первичном рынке обгоняет “вторичку” и продолжает набирать ход. За минувшие 7 дней средняя цена квартир в новостройках увеличилась на 0,4% и составляет на данный момент 1130 $/м2. Это максимальное значение за последние 4 месяца. Ценовой разрыв между двумя рынками вновь обновил минимум. Такими темпами через несколько недель средняя цена на новостройки сравняется с индексом “вторички”.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 июля 2017 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 июля 2017 года

После шести недель сокращения объём предложения квартир стабилизировался. Общее число выставленных на продажу квартир практически не изменилось. При этом, продолжила сокращаться доля 1-комнатных квартир (-0,3%). Оставшиеся сегменты приросли в объеме на 0,1-0,4%.

Доля 1-комнатных квартир сократилась с начала лета на 1,7 процентных пункта и вплотную приблизилась к отметке в 25%. В контексте данного показателя это ощутимое изменение, которое сигнализирует о возможном повышении среднего уровня цен.

Подробнее о динамике цен и доле “однушек” на рынке можно прочитать здесь.  

Структура предложения по типам квартир выглядит на 31 июля следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 июля 2017 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 июля 2017 года

Цены на 1- и 2-комнатные квартиры выросли незначительно (+0,1%). У квартир с тремя комнатами темпы роста оказались более внушительными (+0,7%). 4-комнатные квартиры – единственные, отметившиеся отрицательной динамикой цен (-0,3%).

Изменение цен в районах Минска на 31 июля выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 июля 2017 года

Рост цен был зафиксирован в Октябрьском (+0,2%), Фрунзенском (+0,1%), Советском (+0,7%) и Московском (+0,8%) районах. Темпы снижения цен в оставшихся районах колебались от -0,3% до 0,7%. В Центральном районе средний ценовой уровень опустился на 1,1%.

По итогам прошедшего месяца рост цен был зафиксирован в 4 районах. Еще в четырех цены снизились, в Октябрьском районе динамика оказалась нулевой.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 июля 2017 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 июля 2017 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 694 $/м2 (-0,1%), Витебск – 547 $/м2 (+0,4%), Гомель – 556 $/м2 (-0,4%), Гродно – 692 $/м2 (-0,3%), Могилев – 585 $/м2 (-0,3%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2 810 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

·  Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1428 $/м2.

·  Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте не изменилась и равняется 817 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 24 по 31 июля 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...

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