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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 июля 2017 года
31.07.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
На минувшей неделе столичный рынок жилой недвижимости вновь отметился положительной ценовой динамикой.
Рост цен на первичном рынке обгоняет “вторичку” и продолжает набирать ход. За минувшие 7 дней средняя цена квартир в новостройках увеличилась на 0,4% и составляет на данный момент 1130 $/м2. Это максимальное значение за последние 4 месяца. Ценовой разрыв между двумя рынками вновь обновил минимум. Такими темпами через несколько недель средняя цена на новостройки сравняется с индексом “вторички”.
Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:
После шести недель сокращения объём предложения квартир стабилизировался. Общее число выставленных на продажу квартир практически не изменилось. При этом, продолжила сокращаться доля 1-комнатных квартир (-0,3%). Оставшиеся сегменты приросли в объеме на 0,1-0,4%.
Доля 1-комнатных квартир сократилась с начала лета на 1,7 процентных пункта и вплотную приблизилась к отметке в 25%. В контексте данного показателя это ощутимое изменение, которое сигнализирует о возможном повышении среднего уровня цен.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 31 июля следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Цены на 1- и 2-комнатные квартиры выросли незначительно (+0,1%). У квартир с тремя комнатами темпы роста оказались более внушительными (+0,7%). 4-комнатные квартиры – единственные, отметившиеся отрицательной динамикой цен (-0,3%).
Изменение цен в районах Минска на 31 июля выглядит следующим образом:
Рост цен был зафиксирован в Октябрьском (+0,2%), Фрунзенском (+0,1%), Советском (+0,7%) и Московском (+0,8%) районах. Темпы снижения цен в оставшихся районах колебались от -0,3% до 0,7%. В Центральном районе средний ценовой уровень опустился на 1,1%.
По итогам прошедшего месяца рост цен был зафиксирован в 4 районах. Еще в четырех цены снизились, в Октябрьском районе динамика оказалась нулевой.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 694 $/м2 (-0,1%), Витебск – 547 $/м2 (+0,4%), Гомель – 556 $/м2 (-0,4%), Гродно – 692 $/м2 (-0,3%), Могилев – 585 $/м2 (-0,3%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2 810 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1428 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте не изменилась и равняется 817 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
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За неделю, с 24 по 31 июля 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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