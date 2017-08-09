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Таможня пресекла ввоз в Россию 22 тыс. тонн "санкционки"

10.08.2017 09:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг — Sputnik. Белорусские таможенники после введения Россией эмбарго в отношении ряда стран на поставки продуктов питания предотвратили перемещение в РФ более 22 тысяч тонн продуктов питания санкционного списка, сообщил Государственный таможенный комитет Беларуси.

Таможня пресекла ввоз в Россию 22 тыс. тонн "санкционки"
© Sputnik / Виктор Толочко
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Общая стоимость задержанных сотрудниками таможни товаров составила порядка 16 миллионов долларов США.

Всего работниками ГТК было выявлено около двух тысяч административных нарушений, связанных с перевозкой в РФ товаров "санкционной" группы. Более половины из них в первом полугодии текущего года были совершены именно российскими перевозчиками.

По информации комитета, только за прошлую неделю в Дубровенском районе (Витебская область) пресекли пять подобных нарушений: в фурах перевозились свежие шампиньоны, сельдерей, морковь, руккола, редис, салат и яблоки.

РФ в 2014 году запретила ввоз продовольствия из стран Евросоюза в ответ на санкции со стороны ЕС. Беларусь не присоединялась к санкциям, но взяла на себя обязанность не пропускать через свою территорию в РФ товары санкционной группы.

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Теги: Минск
 
 
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Общая стоимость задержанных белорусским таможенниками товаров составила порядка 16 миллионов долларов США.

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