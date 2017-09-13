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В Беларуси начались военные учения "Запад-2017"
14.09.2017 07:02 — Новости Экономики | Tut.by
Сегодня в Беларуси начинаются совместные семидневные учения Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017». Главная цель учений: отработать взаимодействие различных родов войск для обеспечения военной безопасности Союзного государства.
Количество участников
Всего в учениях примут участие до 12 700 военнослужащих, из них около 10 тысяч — на белорусской территории. Около 3000 из них — из России. Планируется задействовать в маневрах 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.
Покинуть Беларусь российские войска должны до 30 сентября, а вооружение, техника Вооруженных сил Беларуси до этой даты вернуться в пункты постоянной дислокации.
Где будут проходить учения
Учения пройдут на полигонах Ружанский, Доманово, Осиповичский, Борисовский, Лепельский и Лосвидо. А также — на участках местности Глубокое и Дретунь в Витебской области.
При этом, начальник генштаба Олег Белоконев
На время учений местные власти
Сценарий учений
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У Беларуси есть своя роль: она стремится не допустить развязывания вооруженного конфликта, дестабилизации обстановки в регионе, а Россия оказывает ей политическую поддержку, финансовую, военно-техническую и военную помощь.
Кто будет наблюдать за «Западом-2017»
Беларусь пригласила более 80 международных наблюдателей от ООН, ОБСЕ, ОДКБ, Международного Комитета Красного Креста, Польши, стран Балтии, Скандинавии и Украины, а также военных атташе, аккредитованных в Минске.
Кроме военных и экспертов за учениями будут наблюдать журналисты иностранных СМИ — в МИД поступило около 270 обращений с просьбой об аккредитации.
Что об учениях думают соседи
Опасения по поводу учений за несколько месяцев высказали почти все соседние страны. Главы государств, политики и эксперты
В самой Беларуси немало людей уверены, что учения просто повод для «мягкой оккупации», и что, введя сюда свои войска, Россия их уже не выведет. Не помогают снять напряжение ни уверения президента Беларуси Александра Лукашенко, ни
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Учения будут проходить семь дней. До 30 сентября российские военные должны уехать из страны, белорусские - вернуться в пункты постоянной дислокации.
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