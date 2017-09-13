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В Беларуси начались военные учения "Запад-2017"

14.09.2017 07:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Сегодня в Беларуси начинаются совместные семидневные учения Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017». Главная цель учений: отработать взаимодействие различных родов войск для обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Количество участников

Всего в учениях примут участие до 12 700 военнослужащих, из них около 10 тысяч — на белорусской территории. Около 3000 из них — из России. Планируется задействовать в маневрах 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.


Покинуть Беларусь российские войска должны до 30 сентября, а вооружение, техника Вооруженных сил Беларуси до этой даты вернуться в пункты постоянной дислокации.

Где будут проходить учения

Учения пройдут на полигонах Ружанский, Доманово, Осиповичский, Борисовский, Лепельский и Лосвидо. А также — на участках местности Глубокое и Дретунь в Витебской области.

При этом, начальник генштаба Олег Белоконев подчеркивал, что полигоны для учений сознательно выбрали далеко от границы.

На время учений местные власти попросили жителей Ивацевичей не ходить в лес, а в Пружанах — искать людей в камуфляже.

Сценарий учений

По сценарию противники условно расположены в пределах границ Беларуси. С одной стороны «Северные» (Россия и Беларусь) с другой — «Западные». Это коалиция заинтересованных государств Вейшнория, Весбария, Лубения. Условное государство Вейшнория расположено в северо-западной части реальной территории Беларуси. Обстановка, по сценарию, обостряется из-за стремления «дестабилизировать обстановку на территории республики» и добиться ухудшения отношений между Россией и Беларусью.


У Беларуси есть своя роль: она стремится не допустить развязывания вооруженного конфликта, дестабилизации обстановки в регионе, а Россия оказывает ей политическую поддержку, финансовую, военно-техническую и военную помощь.

Кто будет наблюдать за «Западом-2017»

Беларусь пригласила более 80 международных наблюдателей от ООН, ОБСЕ, ОДКБ, Международного Комитета Красного Креста, Польши, стран Балтии, Скандинавии и Украины, а также военных атташе, аккредитованных в Минске.

Кроме военных и экспертов за учениями будут наблюдать журналисты иностранных СМИ — в МИД поступило около 270 обращений с просьбой об аккредитации.

Что об учениях думают соседи

Опасения по поводу учений за несколько месяцев высказали почти все соседние страны. Главы государств, политики и эксперты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Украины считают, что Россия может использовать учения «Запад-2017» для оккупации Беларуси, вторжения в Украину, тренировки к большой войне с НАТО, а также — что российские солдаты или военная техника могут остаться в Беларуси после учений. В Беларуси опровергают эти опасения.


Фото: cont.ws

В самой Беларуси немало людей уверены, что учения просто повод для «мягкой оккупации», и что, введя сюда свои войска, Россия их уже не выведет. Не помогают снять напряжение ни уверения президента Беларуси Александра Лукашенко, ни уверения генсека НАТО Йенса Столтенберга, ни заявления военных экспертов.

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Так ли страшны учения, как о них говорят. «Запад-2017» в картинках и цифрах

 
Теги: Минск
 
 
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Учения будут проходить семь дней. До 30 сентября российские военные должны уехать из страны, белорусские - вернуться в пункты постоянной дислокации.

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