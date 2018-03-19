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Пикет в день 100-летия БНР в центре Могилева проводить не разрешили
20.03.2018 12:05 — Новости Экономики | Tut.by
Чиновники не разрешили проводить пикет в честь 100-летия БНР в центре Могилева 25 марта, сообщили в оргкомитете празднования юбилейной даты. Проводить пикет на другой площадке, скорее всего, не будут.
Заявку в горисполком на проведение пикета активисты подали две недели назад. В ответе уточняется, что заявленной площадки — площади Звезд — нет в списке разрешенных для проведения массовых мероприятий. Чиновники предложили провести пикет на разрешенной для этого территории — стадионе на улице Челюскинцев.
При этом в
Ранее руководство Могилева дало согласие на проведение 23 марта круглого стола на тему создания БНР. Место и время уточняются.
Мероприятия в честь 100-летия БНР в Могилеве решили проводить в течение всего 2018 года. В
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Говорят, заявленной площадки - площади Звезд - нет в списке разрешенных для проведения массовых мероприятий.
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