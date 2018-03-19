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Пикет в день 100-летия БНР в центре Могилева проводить не разрешили

20.03.2018 12:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Чиновники не разрешили проводить пикет в честь 100-летия БНР в центре Могилева 25 марта, сообщили в оргкомитете празднования юбилейной даты. Проводить пикет на другой площадке, скорее всего, не будут.

Заявку в горисполком на проведение пикета активисты подали две недели назад. В ответе уточняется, что заявленной площадки — площади Звезд — нет в списке разрешенных для проведения массовых мероприятий. Чиновники предложили провести пикет на разрешенной для этого территории — стадионе на улице Челюскинцев.

При этом в Минске, Гродно власти разрешили празднование 100-летия БНР">Гродно, Бресте власти разрешили проведение фестиваля в День Воли — с концертом, ярмаркой и флагами">Бресте чиновники разрешили проводить митинги, концерты 25 марта в центре городов.

Ранее руководство Могилева дало согласие на проведение 23 марта круглого стола на тему создания БНР. Место и время уточняются.

Мероприятия в честь 100-летия БНР в Могилеве решили проводить в течение всего 2018 года. В афише — мастер-классы, концерты, экскурсии.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Говорят, заявленной площадки - площади Звезд - нет в списке разрешенных для проведения массовых мероприятий.
 
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