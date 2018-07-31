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Проект за 190 млн долларов. Китайцы сдали Витебскую ГЭС в управление белорусским энергетикам
01.08.2018 10:48 — Новости Экономики | Tut.by
Торжественная церемония закрытия контракта по строительству Витебской ГЭС на Западной Двине прошла 31 июля на гидроэлектростанции в Витебском районе. Теперь белорусско-китайский проект стоимостью почти 190 миллионов долларов официально завершен.
Строили ГЭС 5 лет, с 2012-го. Еще год, с 31 июля 2017-го, когда станцию
Витебская гидроэлектростанция — самая мощная в Беларуси. За секунду через четыре турбины проносится до 500 тонн воды — это примерно 8 железнодорожных вагонов. 40 мегаватт энергии хватит, чтобы обеспечить электричеством весь Витебский район. Служить станция будет как минимум 100 лет.
Построен и шлюз, река осталась судоходной, первые туристы уже опробовали конструкцию.
Всего на Западной Двине возвели две гидроэлектростанции: под Полоцком и Витебском. Сейчас ищут инвестора для проекта под Бешенковичами. С его появлением заработает каскад гидроэлектростанций.
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Строили ГЭС 5 лет, с 2012-го. Еще год, с 31 июля 2017-го, когда станцию сдали в эксплуатацию, китайские специалисты помогали белорусам осваивать работу на объекте.
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