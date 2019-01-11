Смотреть сериалы за 1000 рублей в месяц будет выпускница БГЭУ

С приятных перемен Новый год начался для 22-летней минчанки Станиславы Путриной: с 9 января она приступила к работе в должности специалиста по просмотру сериалов для видеосервиса VOKA. Так закончилась история, начавшаяся с появления в интернете необычной вакансии.

Возможность на протяжении месяца совершенно легально смотреть сериалы прямо на рабочем месте и получать за это вполне неплохую по белорусским меркам зарплату в 1000 рублей привлекла многих — настолько, что работодателю даже пришлось закрыть прием резюме на третьи сутки после размещения вакансии и устроить для претендентов отбор в формате кастинга с креативными заданиями и неожиданными вопросами. Лучшей из 100 финалистов отбора, по мнению жюри, и стала молодой специалист в сфере лингвистического обеспечения межкультурных связей Станислава Путрина.

Теперь ей предстоит целый месяц интересной работы: просматривать российские сериалы в соответствии с определенным работодателем списком, выставлять им оценки и формировать рейтинг, чтобы пользователям VOKA было проще ориентироваться в мире сериальных новинок.

«Станислава с первых дней сумела органично вписаться в дружную команду VOKA, так что предстоящий месяц окажется интересным и запоминающимся для всех нас. Мы очень надеемся, что она хорошо зарекомендует себя — и тогда уже в ближайшее время нашего специалиста по просмотру сериалов ожидает повышение: от российских сериалов она сможет перейти к зарубежным, а в списке ее должностных обязанностей появятся еще более ответственные и интересные задачи», — отметили в видеосервисе VOKA.