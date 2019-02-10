«Договор с риэлтерами не заключали, но просят оплату. Должны ли мы платить?» Отвечаем на вопросы читателей

В рубрике «Вопрос-ответ» читателей Realt.by волновали вопросы получения льготного кредита на строительство дома, условия оплаты риэлтерских услуг, исполнение гарантийных обязательств со стороны застройщика и многое другое. Ответы на самые интересные из них – в нашей подборке.

Оплата риэлтерских услуг

В свете планируемых нововведений Минюстом в отношении риэлтерской деятельности наших читателей особенно остро волнует вопрос оплаты услуг специалистов рынка недвижимости. Ната Иванова интересуется нужно ли оплачивать услуги агентства в том случае, если договор с агентством не был заключен: «Я нашла объявление о продаже квартиры в интернете, позвонила. Это оказалось агентство, они дали мне контакты владельцев. Показывал квартиру нам владелец. Мы решили ее купить. У продавца заключён договор с агентством на оказание услуг (3% от стоимости). Во время подписания договора купли-продажи, риэлтер сказал, что нам необходимо оплатить 25 БВ за услуги агентства. Договор об оказании услуг мы не заключали. Скажите, кто же все-таки платит?»

Отвечает аттестованный риэлтер, директор АН «Академ-недвижимость» Алеся Посканная :

– Оплата за услуги агентства недвижимости производится тем лицом, с которым заключен договор на оказание соответствующей риэлтерской услуги. Агентство недвижимости вправе предложить вам заключить договор на риэлтерские услуги. Договор на риэлтерские услуги при покупке объект недвижимости гарантирует страхование ответственности риэлтерской организации перед покупателем. Однако услуги риэлтерской организации не должны навязываться. Вы можете отказаться от заключения договора. Если вы договор на оказание услуг не заключали, ни о какой оплате услуг речь идти не может.

Напомним, проект постановления Минюста о внесении изменений в деятельность агентств недвижимости уже наделал немало шума в профессиональной среде. Председатель БелАН Анатолий Звездин и координатор проекта «Партнерские продажи» высказали однозначное мнение: «Это может привести к банкротству агентств недвижимости» .

Льготный кредит на строительство частного дома

Читатель Realt.by под ником a.grigoryevnaинтересуется, можно ли получить льготный кредит на строительство частного дома: «Стою на очереди нуждающихся как сотрудник ОВД по месту работы. Работаю в г. Гомель. Хочу построить частный дом. Выдадут ли мне кредит для строительства? Своего участка нет, какой-либо недвижимости нет».

Аттестованный риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль заметил, что в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. №13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений», так и в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 04 июля 2017 г. №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», одним из основополагающих принципов является принцип очередности. Соответственно пока не подойдет очередь, нельзя взять ни льготный кредит, ни субсидию. Однако конкретно в этом случае все же есть один нюанс:

– Так как Вы состоите на учете нуждающихся жилищных условий по месту службы как сотрудник ОВД, то возможно в коллективном договоре предусмотрены дополнительные льготы, права и гарантии. Соответственно обратитесь по данному вопросы к соответствующему лицу по месту службы, – пояснил Дмитрий Хмыль.

Продажа квартиры с учетом прописанных жильцов

Ирина Солтан описывает довольно сложную ситуацию, в которой оказалась ее мама. Она владеет квартирой, но по сути пользоваться ей не может – в квартире проживает мамин брат с несовершеннолетним сыном (15 лет). Оба в ней прописаны. «Мамой предлагалось брату выкупить квартиру в личную собственность, так как возможность проживать с ним он не давал. На предложения он отвечал отказом. Может ли мама выписать брата с его сыном из квартиры или же продать квартиру без их согласия? Возможно, ли продать эту квартиру государству, без согласия маминого брата?»

Аттестованный риэлтер, директор АН «Уласны дах» Людмила Лепарская отвечает:

– В связи с тем, что ваши родственники не имеют права собственности на квартиру, их можно и нужно выписать решением суда. Обратитесь к адвокату. Никто не может препятствовать законным интересам собственника, даже несовершеннолетние дети.

Гарантийные обязательства со стороны застройщика

Тоня Стрижко борется с застройщиком, который, по ее мнению, отказывается выполнять гарантийные обязательства. Основная проблема в том, что строительная организация, которая строила дом, обанкротилась и ликвидировалась. «Заказчиком является УКС минского района, но он никак не хочет решать имеющиеся проблемы в моей квартире, ссылаясь на то, что я сама неправильно эксплуатирую квартиру. Хотя акты о недоделках, плесень в квартире имеется. Как их привлечь к обязательствам, что мне нужно делать и куда обращаться?»

Отвечает аттестованный риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль :

– Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает подрядчик. Если дефекты не хотят устранять, уклоняются, то можете обратиться с жалобой в местный исполнительный комитет, Главное управление строительства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Однако если УКС ссылается на неправильную эксплуатацию, чтобы снять с себя ответственность, то жалобы Вам вряд ли помогут. Следовательно, Вам придется решать вопрос в судебном порядке. При этом тянуть не стоит и желательно обратиться за помощью к специализированному адвокату.