Посевная-2019. Вовремя сей на площади всей

Источник материала: Ивьевский край

Массовый сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) завершается в Беларуси, как сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько во время V Экспортного форума "Беларусь молочная", передает корреспондент БЕЛТА.

"Посевная кампания идет планово, в технологические сроки. Ранние яровые зерновые посеяны на 95% площадей. Три области - Брестская, Гомельская и Могилевская - завершили сев этих культур", - сказал Анатолий Хотько.

По данным на 17 апреля, в Гродненской области ранние яровые зерновые посеяны на 94,1% запланированных площадей, Минской - на 95,4%, Витебской - на 81,7%.

В Беларуси также идет посадка картофеля, сев сахарной свеклы, кукурузы, льна. "Яровой сев в целом проведен на более чем 45% площадей", - добавил министр.

Сев льна-долгунца в Беларуси проведен на 18,9 тыс. га (36,7% плана). Сахарная свекла уже посеяна на 55,4 тыс. га (57,7% плана), картофель - 1,6 тыс. га (6,54%), овощи - 1,59 тыс. га (28,4%). Кукуруза на зерно посеяна на 28,8 тыс. га (12,9% плана), на силос - на 9,88 тыс. га (1,22%).

В этом году яровой сев планируется провести на 2,4 млн. га, из них яровые зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади более чем 1 млн. га (в том числе 878,9 тыс. га ранних яровых). Лен-долгунец планируется посеять на площади 51,4 тыс. га, сахарную свеклу - 96 тыс. га, картофель - 24,5 тыс. га.

Посевная в районе перешагнула пятидесятипроцентный рубеж. На 19 апреля в районе посеяно 10366 из 18234 га яровых культур, что составляет 57% ко всем площадям.





Завершен сев ранних зерновых культур (без кукурузы, гречихи и проса), которых засеяно 8770 га. 14 га овса предстоит еше посеять в КСУП "Субботники". В хозяйствах района засеяно 1739 га овса, 3749 га ячменя (101%, в том числе 600 га пивоваренного). 112% ячменя к плану посеяли в КСУП "Агро-Липнишки".

Больше всего (в процентном отношении к запланированному) посеяно в КСУП "Трабы" (63% - 1135 из 1807 га), в КСУП "Агро-Липнишки" (60% - 965 из 1600 га), в филиале "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро" (59% - 3928 из 6698 га), в КСУП "Баума" - 1740 из 3055 га (57%).

В районе полностью посеяны (755 га) зернобобовые, из них - 145 га гороха, 240 га вики, 370 га смеси. Засеяно 876 га однолетних трав.

Посеяно сахарной свеклы 720 из 1000 га (72%).

Вспахано почвы в хозяйствах района 5397 га, в том числе за последний день 227 га.

В районе подготовлено почвы под сев яровых культур 14314 из 18234 га, что составляет 79% от потребности. За последний день работы по подготовке почвы к севу велись на 220 гектарах.

Подкормлено: 4369 из 8148 га озимых зерновых (54%), 2010 га озимого рапса (100%), 15 га озимой сурепицы (100%), 7389 га многолетних трав (89%), проведены работы по улучшению луговых угодий на 2873 из 14954 га (19%)

Подсеяны многолетние травы на 1836 из 2800 га (66%), в том числе бобово-злаковые смеси - на 1696 га, из них люцерны - 59 га.

Заложено семенников многолетних трав 388 га.

Обрезано сада 105 из 110 га (95%), проведена обработка сада от болезней на 105 га.

Обработано от вредителей 20 га озимого рапса.

Калийные удобрения под яровой сев внесены на 11664 га в количестве 1380,6 тонны.

Заготовлено органики под яровой сев 2019 г. 349,4 из 352 тыс. тонн требуемых (99%).

Внесено органики под яровой сев 192,6 тыс. тонны на 2828 га, это 55% к заготовленному.

Наличие минеральных удобрений под яровой сев 2019 года в тоннах действующего вещества составляет 5791 из 7848 тонн, или 74%, из них азотных - 81% фосфорных - 24% , калийных - 85% .

В КСУП "Юратишки" яровые культуры посеют на 1665 гектарах (меньше только в КСУП "Агро-Липнишки" - 1600 га), засеяно 39% (642 га), ранних зерновых и зернобобовых культур засеяно 88%. Вспахано почвы под будущий урожай 215 га, 730 га почвы подготовлено к севу (43%).





Как видно из статистических данных, больше всего засеяли из запланированного в КСУП "Трабы" - 63%, что на 6% выше среднерайонного показателя. В хозяйстве вспахано 202 га почвы. 1335 из 1807 га почвы подготовлено под посев яровых культур (74%). Трабчане завершили сев овса - посеяно 230 га, ячменя - посеяно 450 га, пшеницы - посеяно 250 га, зернобобовых -130 га. Севом зернобобовой смеси в районе д. Матюки занимались механизаторы Николай Анатольевич Фролов и Владимир Владимирович Мингинович.

П. ВЛАДИН.

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