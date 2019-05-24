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На экономический форум в Сморгонь приехали иностранные и региональные делегации
25.05.2019 — Новости Экономики | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
25 мая в Сморгони проходит международный экономический форум "Новые возможности и перспективы сотрудничества". Встреча гостей этого мероприятия проходит в СШ №7. Здесь же расположилась выставка-презентация "Северный вектор Гродненщины". Международные и региональные делегации встречают председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик, его заместители, а также другие представители районной власти.
Геннадий ХОРУЖИК (в центре), первый заместитель председателя Сморгонского райисполкома Сергей МЕДЗВЕЦКАС (слева) встречают иностранных гостей
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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25 мая в Сморгони проходит международный экономический форум "Новые возможности и перспективы сотрудничества". Встреча гостей этого мероприятия проходит в СШ №7....
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