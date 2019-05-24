На экономический форум в Сморгонь приехали иностранные и региональные делегации

Источник материала: Светлы шлях

25 мая в Сморгони проходит международный экономический форум "Новые возможности и перспективы сотрудничества". Встреча гостей этого мероприятия проходит в СШ №7. Здесь же расположилась выставка-презентация "Северный вектор Гродненщины". Международные и региональные делегации встречают председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик, его заместители, а также другие представители районной власти.