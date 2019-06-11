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Белоруску выслали из Польши в РФ за кражу кольца. В этой истории уже есть севшие в Беларуси следователи

12.06.2019 12:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце мая гражданку Беларуси Викторию Немчик экстрадировали из Польши в Россию. Информация об этом размещена на сайте Генпрокуратуры России. Оказалось, это продолжение давней истории, которая началась в Беларуси и обернулась посадками силовиков.


Фото: Reuters

По версии российского следствия, с 2011 по 2013 годы Немчик тайно похищала имущество своего знакомого. При этом, с целью сокрытия ранее совершенной ею кражи из сейфа потерпевшего кольца с бриллиантом стоимостью 400 тыс долларов, она подговорила сообщников к похищению сейфа. В результате преступных действий ущерб составил 25 млн российских рублей.

После совершения преступлений Немчик скрылась, распорядившись имуществом по своему усмотрению, говорится в сообщении.

В итоге женщина была объявлена в международный розыск.

В мае 2018 года Немчик задержали в Польше, после чего Генпрокуратура России направила запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Спустя год в сопровождении спецконвоя Виктория Немчик доставлена в Москву.

Ранее эта женщина фигурировала в деле российского бизнесмена Вячеслава Погосова. По его словам, он жил вместе с Викторией Немчик в Минске около 7 лет. После того, как стал подозревал свою гражданскую жену в кражах, обратился за помощью к белорусским следователям. После вмешательства КГБ ситуация изменилась на диаметрально противоположную. На скамье подсудимых оказались следователи.

Двух столичных следователей за взятки приговорили к 7,5 годам и лишили званий

— Сложившиеся обстоятельства вынудили написать заявление в правоохранительные органы. Я первый раз в жизни так поступил. Мне стыдно перед людьми, их семьями, которые лишились кормильцев. Я готов им помочь, чем смогу, — говорил Погосов в редакции TUT.BY в 2016 году. — Я не заказывал им свою сожительницу, как писали журналисты. Я хотел лишь проведения в минимально возможные сроки объективного расследования фактов воровства и доведения до логического конца этого дела в соответствии с действующим в стране законодательством. Но уже потом понял, что выполнить эту работу следователям не дало их руководство.

Позже Вячеслав Погосов стал фигурантом еще одного дела с участием КГБ Беларуси.

«Пришлось писать заявление в КГБ». Российский бизнесмен рассказал о своих приключениях в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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По версии российского следствия, с 2011 по 2013 годы Немчик тайно похищала имущество своего знакомого. При этом, с целью сокрытия ранее совершенной ею кражи кольца с...
 
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