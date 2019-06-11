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Белоруску выслали из Польши в РФ за кражу кольца. В этой истории уже есть севшие в Беларуси следователи
12.06.2019 12:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В конце мая гражданку Беларуси Викторию Немчик экстрадировали из Польши в Россию. Информация об этом размещена на сайте Генпрокуратуры России. Оказалось, это продолжение давней истории, которая началась в Беларуси и обернулась посадками силовиков.
По версии российского следствия, с 2011 по 2013 годы Немчик тайно похищала имущество своего знакомого. При этом, с целью сокрытия ранее совершенной ею кражи из сейфа потерпевшего кольца с бриллиантом стоимостью 400 тыс долларов, она подговорила сообщников к похищению сейфа. В результате преступных действий ущерб составил 25 млн российских рублей.
После совершения преступлений Немчик скрылась, распорядившись имуществом по своему усмотрению, говорится в сообщении.
В итоге женщина была объявлена в международный розыск.
В мае 2018 года Немчик задержали в Польше, после чего Генпрокуратура России направила запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Спустя год в сопровождении спецконвоя Виктория Немчик доставлена в Москву.
Ранее эта женщина фигурировала в деле российского бизнесмена Вячеслава Погосова. По его словам, он жил вместе с Викторией Немчик в Минске около 7 лет. После того, как стал подозревал свою гражданскую жену в кражах, обратился за помощью к белорусским следователям. После вмешательства КГБ ситуация изменилась на диаметрально противоположную. На скамье подсудимых оказались следователи.
— Сложившиеся обстоятельства вынудили написать заявление в правоохранительные органы. Я первый раз в жизни так поступил. Мне стыдно перед людьми, их семьями, которые лишились кормильцев. Я готов им помочь, чем смогу, —
Позже Вячеслав Погосов стал фигурантом еще одного дела с участием КГБ Беларуси.
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Белоруску выслали из Польши в РФ за кражу кольца. В этой истории уже есть севшие в Беларуси следователи
По версии российского следствия, с 2011 по 2013 годы Немчик тайно похищала имущество своего знакомого. При этом, с целью сокрытия ранее совершенной ею кражи кольца с...
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