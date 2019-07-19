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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (15-21 июля 2019 года)
20.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Новости этой недели были очень разными. Есть важные государственные решения, а есть странные факты продажи квартир в домах, которые только что построили и хозяева ни дня там не прожили. Были и неплохие новости от ЖКХ, например, о том, что теперь можно онлайн заказать получение "жировки" на электронную почту -- без походов в РСЦ и написания бумажных заявлений. За неделю, кстати,
Тенденции
Цены
С наступлением июля цены на вторичном рынке жилья белорусской столицы демонстрируют уверенный рост. Общее
Настроение
Почему Минск «такой депрессивный» и виновата ли в этом его архитектура? О том, на самом ли деле в депрессии горожан виноваты скучные дома и бешеный ритм, Realt.by
Территория
После переписи населения административно-территориальное деление Беларуси может быть пересмотрено. Об этом
Города-спутники
Разработкой генеральных планов городов-спутников белорусской столицы будет заниматься Минский областной исполнительный комитет. Соответствующий Указ № 267 подписал глава государства Александр Лукашенко.
Строительство
Мы тут собрали
Санкт-Петербургский квартал в Минске на улице Семашко
А теме временем пригород тоже затаривается. Мы увидели, как выглядят
Земля
2 августа с аукциона разыграют 30 участков недалеко от Минска.
Фермеры рассказали нам,
Регионы
Гродно — необычный город, не похожий ни на один областной центр Беларуси. Крупных районов здесь всего два, но люди разделили территорию на множество мелких микрорайонов, которым дали свои названия. О том, где покупатели торопятся купить квартиру в Гродно быстрее всего читайте
На аукцион Госкомитета по имуществу попало «здание неустановленного назначения с тремя террасами и погребом» по улице Лейбы Стругача в Ошмянах.
Дачи и частные дома
На садовое товарищество «Лувр» мы наткнулись случайно — рассматривали карту и тут вот оно: такое французское, шикарное название. Участков, нарезанных прямо в лесу. И рядом, за зеленым массивом, маленькое садовое товарищество с отечественным и незатейливым названием «Березка-1998». Как живется дачникам в лесу и влияет ли название на комфорт — в
Коммерческая недвижимость
С аукциона
Бывший торговый центр «Е-Сити» сменил вывеску на «Корона-Сити». Посмотреть на ТЦ-оборотня можно
Риэлтерский бизнес
Недавно проекты указа «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» и постановления Совета министров «О тарифах на риэлторские услуги и порядке их оплаты» были внесены на рассмотрение в правительство. Риэлтерское сообщество считает, что в целом правки в законодательстве ничего хорошего не принесут, разве что для рынка коммерческой недвижимости. Крупнейшая международная консалтинговая компания Colliers International
Жилье и инфраструктура
Не успели мы сделать подборку продажи
Белоруска, которая 14 лет живет в Германии,
ЖКХ
Жильцы дома в Бобруйске
Офтоп
Редакция Realt.by
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Новости этой недели были очень разными. Есть важные государственные решения, а есть странные факты продажи квартир в домах, которые только что построили и хозяева...
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