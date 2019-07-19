Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (15-21 июля 2019 года)

Строительство

Мы тут собрали 7 лайфхаков для дольщика , чтобы обезопасить себя при покупке строящегося жилья. Полезно почитать. А в следующий раз, наверное, придется публиковать лайфхаки для тех, кто уже вложился, дождался постройки, но все равно не может получить квартиру, потому что застройщик решил не сдавать дом в эксплуатацию пока не продаст оставшиеся квартиры нуждающимся. Дольщики "Новоселья" под Минском именно в такую ситуацию и попали.

Санкт-Петербургский квартал в Минске на улице Семашко начнут строить уже в этом году. И хотя нам и продолжают говорить, что Минск не резиновый, но, похоже, что Лошицу ожидает судьба Каменной Горки . Там собираются построить еще 40 домов. Радует хотя бы, что Президент поручил дополнительно построить в Минске 20 садов и 7 школ.

А теме временем пригород тоже затаривается. Мы увидели, как выглядят квартиры с камином, террасой и окном в ванной в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года.

Земля

2 августа с аукциона разыграют 30 участков недалеко от Минска. Вот как они выглядят .

Фермеры рассказали нам, почему вымирает деревня и как можно всех прокормить без химикатов с помощью своей земли.

Регионы

Гродно — необычный город, не похожий ни на один областной центр Беларуси. Крупных районов здесь всего два, но люди разделили территорию на множество мелких микрорайонов, которым дали свои названия. О том, где покупатели торопятся купить квартиру в Гродно быстрее всего читайте здесь .