ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (15-21 июля 2019 года)

20.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Новости этой недели были очень разными. Есть важные государственные решения, а есть странные факты продажи квартир в домах, которые только что построили и хозяева ни дня там не прожили. Были и неплохие новости от ЖКХ, например, о том, что теперь можно онлайн заказать получение "жировки" на электронную почту -- без походов в РСЦ и написания бумажных заявлений. За неделю, кстати, поступило более 7800 онлайн заявок на переход с бумажных жировок на электронные.

Тенденции

Цены

С наступлением июля цены на вторичном рынке жилья белорусской столицы демонстрируют уверенный рост. Общее изменение цен за последние 2 недели оказалось более значительным, чем за предыдущие 17. На данный момент индекс цен на квартиры в Минске составляет 1354 $/м2, что на 0,3% больше, чем неделей ранее. Кстати, в июне и цены реальных сделок в Минске тоже выросли - на 1,7%.

Настроение

Почему Минск «такой депрессивный» и виновата ли в этом его архитектура? О том, на самом ли деле в депрессии горожан виноваты скучные дома и бешеный ритм, Realt.by поговорил с архитектором, психологом, преподавателем БНТУ Галиной Залесской.

Территория

После переписи населения административно-территориальное деление Беларуси может быть пересмотрено. Об этом сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой во время VI Форума регионов Беларуси и России.

Города-спутники

Разработкой генеральных планов городов-спутников белорусской столицы будет заниматься Минский областной исполнительный комитет. Соответствующий Указ № 267 подписал глава государства Александр Лукашенко. Деньги на жилье возьмут из бюджета Минска (а кто-то сомневался?). Но вот мы съездили в Смолевичи и что-то нас не сильно впечатлило.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (15-21 июля 2019 года)

Строительство

Мы тут собрали 7 лайфхаков для дольщика, чтобы обезопасить себя при покупке строящегося жилья. Полезно почитать. А в следующий раз, наверное, придется публиковать лайфхаки для тех, кто уже вложился, дождался постройки, но все равно не может получить квартиру, потому что застройщик решил не сдавать дом в эксплуатацию пока не продаст оставшиеся квартиры нуждающимся. Дольщики "Новоселья" под Минском именно в такую ситуацию и попали.

Санкт-Петербургский квартал в Минске на улице Семашко начнут строить уже в этом году. И хотя нам и продолжают говорить, что Минск не резиновый, но, похоже, что Лошицу ожидает судьба Каменной Горки. Там собираются построить еще 40 домов. Радует хотя бы, что Президент поручил дополнительно построить в Минске 20 садов и 7 школ.

А теме временем пригород тоже затаривается. Мы увидели, как выглядят квартиры с камином, террасой и окном в ванной в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года.

Земля

2 августа с аукциона разыграют 30 участков недалеко от Минска. Вот как они выглядят.

Фермеры рассказали нам, почему вымирает деревня и как можно всех прокормить без химикатов с помощью своей земли. 

Регионы

Гродно — необычный город, не похожий ни на один областной центр Беларуси. Крупных районов здесь всего два, но люди разделили территорию на множество мелких микрорайонов, которым дали свои названия. О том, где покупатели торопятся купить квартиру в Гродно быстрее всего читайте здесь.

На аукцион Госкомитета по имуществу попало «здание неустановленного назначения с тремя террасами и погребом» по улице Лейбы Стругача в Ошмянах. Оказалось, что за данной формулировкой скрывается усадьба самого Лейбы Стругача — основателя ошмянского винокуренно-дрожжевого завода и одного из самых богатых евреев Беларуси прошлого века.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (15-21 июля 2019 года)

Дачи и частные дома

На садовое товарищество «Лувр» мы наткнулись случайно — рассматривали карту и тут вот оно: такое французское, шикарное название. Участков, нарезанных прямо в лесу. И рядом, за зеленым массивом, маленькое садовое товарищество с отечественным и незатейливым названием «Березка-1998». Как живется дачникам в лесу и влияет ли название на комфорт — в нашем репортаже.

Коммерческая недвижимость

С аукциона проданы три изолированных помещения, расположенные на пр. Рокоссовского в Минске. Все объекты ушли единственному участнику по стартовой цене, увеличенной на 5%.

Бывший торговый центр «Е-Сити» сменил вывеску на «Корона-Сити». Посмотреть на ТЦ-оборотня можно здесь.

Риэлтерский бизнес

Недавно проекты указа «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» и постановления Совета министров «О тарифах на риэлторские услуги и порядке их оплаты» были внесены на рассмотрение в правительство. Риэлтерское сообщество считает, что в целом правки в законодательстве ничего хорошего не принесут, разве что для рынка коммерческой недвижимости. Крупнейшая международная консалтинговая компания Colliers International поделилась своим мнением о проектах новых нормативных документов. В принципе, учредитель группы компаний «Дианэст» тоже не видит проблем с будущим у рынка недвижимости.

Жилье и инфраструктура

Не успели мы сделать подборку продажи б/у квартир в знаменитых жилых комплексах Минска, как обнаружилось, что в только что построенных МАПИДовских домах в Домбровке тоже уже продают квартиры на «вторичке» - ни дня не пожив там и не сделав ремонт. А вообще есть много тех, кто хотел бы продать новостройку. Вон даже льготные квартиры с незаконными перепланировками пытаются продать.

Белоруска, которая 14 лет живет в Германии, рассказала, как там найти работу и купить квартиру или дом.

ЖКХ

Жильцы дома в Бобруйске два месяца ходят пешком на 9-й этаж, но им выставляют счет за лифт. ЖЭУ говорит: «Мы ничего не знали». И еще одна прекрасная история: в доме на переулке Козлова в Минске обрушилась часть балкона. ЖКХ говорит: «Последний капремонт был в 1985 году. Новый проводить не планируем».

Офтоп

Начался суд по делу бизнесмена, который купил 11 квартир в «Маяке Минска» за 10% от цены и продал сильно ниже рынка.

Редакция Realt.by

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости этой недели были очень разными. Есть важные государственные решения, а есть странные факты продажи квартир в домах, которые только что построили и хозяева...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Рассчитываю на дальнейшее углубление диалога». Лукашенко поздравил нового главу Еврокомиссии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика