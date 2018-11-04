Травка, салаты и капуста. Можно ли есть зеленые продукты сердечникам?

Для человека с медицинским образованием логичнее был бы вопрос: «Почему сердечникам полезны продукты зеленого цвета?». Уже давно доказано, что овощи и фрукты защищают сердце и сосуды, и препятствуют развитию таких заболеваний, как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца (ИБС), инфаркты и инсульты. И таким же действием должны обладать дары природы зеленого цвета. В первую очередь, это зелень — лук, салаты и всякие ароматические травки, пряности и специи (укроп, петрушка, сельдерей, кинза и т.д.). Во вторую — съедобные растения из семейства крестоцветных. Это самые различные капусты, включая и нашу обычную кочанную капусту, и более распространенные на Западе — брокколи, брюссельскую капусту, китайскую капусту и т.д. Кстати, к крестоцветным относится и популярный салат рукола.



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Итоги исследований радуют

Недавно был опубликован большой обзор о влиянии потребления овощей на развитие болезней сердца и сосудов. Отдельные разделы в нём посвящены зеленым листовым овощам и крестоцветным. Для своего анализа авторы обнаружили 14 больших работ, в которых изучали связь листовых овощей с сердечно-сосудистыми болезнями, атеросклерозом, ИБС, болезнями сердца и инсультом. В большинстве из них был выявлен полезный эффект. Вот некоторые красноречивые цифры. У потреблявших больше листовых овощей:

— на 51% реже была смертность от сердечно-сосудистых заболеваний;

— на 12-22% реже была ИБС и инфаркты миокарда;

— на 11%-реже бывали инсульты;

— на 38% реже инсульты приводили к смерти.

По зеленым овощам из семейства крестоцветных исследований было ещё больше — 26, и в большинстве из них тоже обнаружен полезный эффект на сердце и сосуды. Например, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний благодаря им снижалась на 20-36%, а заболевали ими реже на 12%.

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Кладезь полезностей

Как объяснить все эти эффекты? В таких овощах куча всяких полезностей. Например, в крестоцветных это органические соединения серы (изотиоцианаты, глюкозинолаты), витамины Е и С, каротиноиды (лютенин, зеаксантин, бета-каротин), флаванолы (кверцетин, кемпферол), флаваноны (нарингенин), селен и кальций.

В зеленых листовых овощах одним из самых полезных для сосудов компонентом являются нитраты. Те самые, которыми нас так пугают в арбузах. В реальности их больше всего в этих овощах и свекле. И они очень полезны для сосудов. Защищают их от вредных воздействий, делают их эластичнее, и препятствуют развитию гипертонии. Все это не выдумки, а результаты больших и серьезных научных исследований.

Кроме этого, в листовых овощах очень много витамина К и просто много витаминов Е и С, фолиевой кислоты, каротиноидов (лютеин и бета-каротин), флаванолов (кверцетин, кемпферол), железа, цинка, магния, кальция. Одним словом, все эти овощи просто кладези важных для здоровья биоактивных компонентов.

Кому много полезного вредно

И иногда их так много, что они в ряде случаев могут сыграть даже негативную роль. Так что вопрос про вред зеленых продуктов для сердечников, заданный читателем, возник не на пустом месте.

«Есть две ситуации, когда не нужно злоупотреблять зелеными салатами, зеленью (кинза, петрушка, сельдерей и т.п.), луком, капустой разных видов, киви, горохом, кожурой огурцов и т.д., — объясняет кандидат медицинских наук Никита Ломакин. — Это связано с тем, что они очень богаты витамином К. Он повышает свертываемость крови, и этого нельзя допускать при лечении варфарином (он антагонист витамина К). Этот препарат назначают некоторым больным, в том числе и с заболеваниями сердца, для предупреждения тромбозов. Вторая ситуация, это тромбофилия — склонность человека к образованию тромбов. Она есть у тех, у кого уже был какой-либо тромбоз, в том числе, инфаркт или ишемический инсульт. Если есть близкие родственники с такими болезнями, то риск тромбозов тоже может быть повышен. Точно его определить можно при обследовании на маркеры тромбофилии».

И если у вас есть вероятность этого, такое исследование лишним не будет. Вы узнаете, не только то, что вам нужно ограничивать в питании, но и другие правила, которые помогут избежать неожиданного тромбоза.