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27 случай бешенства среди животных зарегистрирован в Сморгонском районе

10.12.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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В Сморгонском районе зарегистрирован двадцать седьмой случай бешенства среди животных. Ночью 29 ноября 2018 года хозяин домовладения  д. Веребушки Кревского сельского Совета услышал возню дерущихся животных.

27 случай бешенства среди животных зарегистрирован в Сморгонском районе
Утром 30 ноября 2018 года он обнаружил в будке собаки мертвую окровавленную лису с клиническими признаками бешенства: была истощена, шерсть всклокочена, местами отсутствовала. Но, несмотря на неоднократные предупреждения в СМИ об опасности контакта с дикими животными, гражданин А. не проявил бдительности и, не соблюдая мер личной профилактики, начал вытаскивать животное из будки. При исследовании головного мозга лисы на бешенство в ГУ «Сморгонская межрайонная ветеринарная лаборатория» получен положительный результат.

С целью эпидемиологического расследования очага заболевания специалистами санитарной и ветеринарной службы Сморгонского района проведено посещение д. Веребушки, неблагополучного пункта по заболеванию бешенством.

Проведена разъяснительная работа среди населения деревни, выданы памятки и листовки, посещено  47 подворий, 23 домашних животных вакцинировано против бешенства. Хозяин частного домовладения, который контактировал с больным животным, направлен в травматологическое отделение Сморгонской ЦРБ для организации вакцинации против бешенства.

Еще раз хочется напомнить, что во избежание заболевания бешенством  среди животных и людей,  граждане-владельцы животных обязаны соблюдать действующие правила содержания домашних кошек и собак. Владельцы собак могут содержать животных в свободном выгуле только на хорошо огражденной территории.

Контакт с дикими животными категорически запрещён!

Светлана МАЦКЕВИЧ, помощник врача-эпидемиолога Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

 
 
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В Сморгонском районе зарегистрирован двадцать седьмой случай бешенства среди животных. Ночью 29 ноября 2018 года хозяин домовладения  д. Веребушки Кревского...
 
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