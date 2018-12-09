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27 случай бешенства среди животных зарегистрирован в Сморгонском районе
10.12.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях
В Сморгонском районе зарегистрирован двадцать седьмой случай бешенства среди животных. Ночью 29 ноября 2018 года хозяин домовладения д. Веребушки Кревского сельского Совета услышал возню дерущихся животных.
Проведена разъяснительная работа среди населения деревни, выданы памятки и листовки, посещено 47 подворий, 23 домашних животных вакцинировано против бешенства. Хозяин частного домовладения, который контактировал с больным животным, направлен в травматологическое отделение Сморгонской ЦРБ для организации вакцинации против бешенства.
Еще раз хочется напомнить, что во избежание заболевания бешенством среди животных и людей, граждане-владельцы животных обязаны соблюдать действующие правила содержания домашних кошек и собак. Владельцы собак могут содержать животных в свободном выгуле только на хорошо огражденной территории.
Контакт с дикими животными категорически запрещён!
Светлана МАЦКЕВИЧ, помощник врача-эпидемиолога Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.
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В Сморгонском районе зарегистрирован двадцать седьмой случай бешенства среди животных. Ночью 29 ноября 2018 года хозяин домовладения д. Веребушки Кревского...
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