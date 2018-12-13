В Сморгонской центральной районной аптеке №99 под «Ёлкой здоровья» можно оставить подарки для детей

С 17 декабря 2018 года по 4 января 2019 года в центральной районной аптеке №99 (ул. Советская, 16) будет проводиться благотворительная акция «Ёлка здоровья».



Цель акции: оказание благотворительной помощи детям из неполных, малообеспеченных семей, детям, воспитывающимся в многодетных семьях, домах семейного типа, детских домах.

В торговом зале аптеки под новогодней ёлкой будет находиться Рождественская шкатулка для сбора подарков. Любой желающий посетитель аптеки, работник аптеки могут приобрести витамины, биологически активные добавки к пище, другие товары аптечного ассортимента для детей, нуждающихся в помощи, и передать это специалистам аптеки или оставить под «Ёлкой здоровья» в Рождественской шкатулке.

Организаторами акции являются первичные организации Гродненского РУП «Фармация республиканского общественного объединения «Белая Русь», ОО «Белорусский союз женщин», Гродненского отделения РООФР «ФАРМАБЕЛ».

Спешите делать добрые дела. Рядом есть те, кто нуждается в вашем участии. Подарим радость вместе!