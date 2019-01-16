Тандем науки и практики. Реализация пилотного проекта по созданию университетской клиники на базе Гродненской областной больницы начнется в 2019 году

В работе совета приняли участие заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова, ректоры всех медицинских университетов республики.

Реализация проекта по созданию университетской клиники на базе Гродненской областной клинической больницы предусмотрена постановлением Совета Министров №886 от 11 декабря 2018 года. Проект пилотный. По его итогам будет рассматриваться возможность создания аналогичных клиник в других регионах с участием медицинских университетов страны. Как будет создаваться и функционировать клиника в Гродно, чтобы стать прототипом подобных медицинских клиник в стране, обсуждали на заседании совета.





– В нашей стране выстроена близкая к оптимальной система медицинского образования, – отметил Дмитрий Пиневич. – Это связано в том числе с тем, что образование практико-ориентировано. Все новые учебные программы с первого по шестой курсы основаны на практике. А все областные медицинские учреждения являются клиническими, то есть базами кафедр, что подтверждает практикоориентрованность учебного процесса. Новый формат – создание университетской клиники – подразумевает еще более глубокое объединение процессов обучения и оказания медицинской помощи. Создание ее завязано на двух аспектах: улучшении образования и качества оказания медицинской помощи.

Как подчеркнул первый заместитель министра здравоохранения, Гродненский государственный медицинский университет и областная клиническая больница будут являться единым целым.





– Сейчас разрабатывается дорожная карта создания клиники с тем, чтобы она заработала с полной отдачей. Пока преждевременно говорить о формате работы. С уверенностью могу сказать, что для жителей Гродненской области никаких ухудшений в плане доступности медицинской помощи не будет, наоборот, она будет только улучшаться. И, конечно, областная больница будет дооснащена современным оборудованием за счет республиканского бюджета, – подчеркнул Дмитрий Пиневич.

На заседании совета УМО также шла речь о том, что должна стать клиническим учреждением больница в Островце . Придать особый статус лечебному учреждению побуждает обслуживание им работников Белорусской АЭС .

– Может быть есть смысл в новой редакции Закона «О здравоохранении» особо оговорить статус Островецкой больницы – уникальной, обслуживающей работников единственной в стране АЭС. У этой больницы большие перспективы, – отметил Виктор Лискович. – Не останавливаются в развитии и другие лечебные учреждения области. Благодаря консолидированному взаимодействию с Министерством здравоохранения, мы фактически вступаем в новую эру оказания медицинской помощи. В Гродно создается университетская клиника. Начинаются работы, и максимум в течение трех лет мы откроем современный онкоцентр. После этого расширятся возможности областной больницы. Возводится общежитие медуниверситета. На базе вуза создан современный симуляционный центр. Это огромный шаг вперед в подготовке медицинских кадров.









При обсуждении вопроса реализации концепции информатизации учреждений высшего медицинского, фармацевтического образования акцентировано внимание на таком важном вопросе, как открытие учебно-тренировочных центров. К слову, они уже есть во всех медицинских вузах. Такой центр открылся и в Гродненском медицинском университете. Там проводится обучение населения методам оказания первой доврачебной помощи пострадавшему при несчастных случаях, травмах, отравлениях, других состояниях и заболеваниях, представляющих угрозу для жизни и здоровья человека до прибытия медицинского работника. Предприятия и организации должны быть заинтересованы в том, чтобы обучить своих сотрудников таким важным вещам. Ведь, как говорилось на заседании совета, это позволит повысить грамотность людей в вопросах здоровья.

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