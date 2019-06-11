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Донорство крови

12.06.2019 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Донорство крови
Кровь – главный снабженец нашего организма. Она транспортирует к органам и системам необходимые элементы, без которых они просто не смогут функционировать. Кровь – это сама жизнь. Ей издавна приписывали мистические способности, считали, что именно кровь – вместилище души. Ведь вместе с кровью из тела уходит и жизнь. А теперь подумайте о том, сколько людей в мире ежедневно попадают в аварии, переносят тяжелые операции, сопряженные с большими кровопотерями?
В начале прошлого века австрийский ученый Карл Ландштейнер сделал гениальное открытие. В ходе длительных экспериментов он выявил группы крови. Это объяснило неудачные попытки переливаний, которые осуществлялись до этого. Ведь, начиная еще с 1800-х годов, врачи регулярно пытались переливать кровь нуждающимся пациентам. Увы, далеко не всегда их попытки оканчивались успехом. Знание того, что кровь каждого человека обладает индивидуальными характеристиками, впоследствии спасло миллионы жизней.
Группа крови – неизменный параметр, который определяется набором специфических веществ – групповых антигенов, передающихся по наследству. Известно 4 группы крови. Они зависят от наличия реагирующих веществ в эритроцитах (Лагенштейнер назвал их антигенами А и В) и веществ в плазме, способных с ними контактировать, – антитела α и β. Нельзя, чтобы кровь донора содержала антигены, отсутствующие в крови пациента.
Кровь – сложная по составу и функционалу жидкость. К органам она доставляет кислород и питательные вещества, попутно освобождая их от аммиака, углекислого газа и прочих отходов. Кровью поддерживается стабильная температура тела и иммунитет человека. В ее составе более чем 4000 компонентов, но основные это:
Эритроциты дают крови красный цвет, это сравнительно большие безъядерные клетки, составляющие 40-50% от общего объема. Производит эритроциты костный мозг в количестве 2-3 миллионов в секунду. 95% площади эритроцита занято гемоглобином – важной белковой молекулой. Недостаток эритроцитов чреват анемией – самым частым гематологическим заболеванием.
Лейкоциты – клетки-защитники. В крови их немного, около 1%, но встречаются они также в селезенке, лимфатических узлах, печени. Образуются так же, как и эритроциты, некоторые продуцируются вилочковой железой. Лейкоциты – белые клетки, которые составляют иммунитет организма. Они распознают и уничтожают бактерии, грибки, вирусы.
Тромбоциты – это клетки-ремонтники. Они работают в системе свертывания крови, быстро аккумулируясь у места повреждения сосуда и «латая» его. Для образования сгустка крови тромбоцит секретирует необходимый белок, и кровь сворачивается. Принцип образования тромбоцита аналогичен эритроцитам и лейкоцитам. Живут эти безъядерные клетки 9-10 дней. Пик их активности приходится на первую половину дня.
Плазма – жидкость, составляющая более половины объема крови. В ней растворены белки, жиры, сахара, вращаются эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Содержатся витамины, гормоны, ферменты, антитела.
Донорство крови – это добровольная сдача крови или ее составляющих для дальнейшего их использования. Это абсолютно безопасная процедура. Потери крови, которые несет донор, являются физиологичными и быстро восстанавливаются организмом. Сдавая кровь, вы активизируете кровотворную функцию организма, избавляетесь от излишков крови, обновляете ее.
Регулярное донорство предупреждает атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, подагру, помогает удерживать вес в норме. Кроме того, считается, что периодическое обновление крови имеет омолаживающий и иммуностимулирующий эффекты.
Е. Шацкая,
врач общей практики.

 
 
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Кровь – главный снабженец нашего организма. Она транспортирует к органам и системам необходимые элементы, без которых они просто не смогут
 
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