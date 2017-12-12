Удачный апгрейд! Обзор акустических систем формата 2.1 F&D F550X и F580X

Акустические системы F&D уже далеко не первый год представлены на нашем рынке. За это время многие хорошие (и не очень) начинания в сегменте мультимедийной и компьютерной успели родится и умереть, а F&D по-прежнему с нами. Системы популярны у разборчивого потребителя за счет правильного сочетания высокого качества и умеренной цены. Да, определенно, сейчас именно это и является залогом успеха. Плюс ко всему производитель неустанно совершенствует свои разработки, стараясь предложить потребителю больше – дизайна, звука, функциональности. И как раз два среднеразмерных набора 2.1, попавшие к нам на тест, как нельзя лучше подтверждают эту гипотезу. В модельном ряду они расположились рядышком, о чем говорят и названия – F550X и F580X . Забегая вперед отметим, что это как раз тот показательный случай, когда и без того хорошая акустика с интересными чертами в новой версии становится еще лучше...

Конструкция

Сначала рассмотрим коробки. Элементарное сопоставление фактов показывает, что F580X заметно больше и тяжелее, а масса – это пускай и косвенный, но все же верный признак качественной системы. А вот комплекты поставки схожи и включают в себя все самое необходимое: колонки, сигнальные провода, пульты управления с батарейками, инструкции.

Центральным звеном каждой системы, естественно, является сабвуфер. У F&D F550X он выполнен в форме куба с динамиком диаметром 6,5 дюйма на передней панели и фазоинверторном исполнении. Фронт украшен защитной сеткой в виде импровизированной буквы Х, окаймленной светодиодной подсветкой по периметру. Цвет циклически меняется, но если и это надоест, то не беда – подсветка регулируется по яркости или вовсе отключается.





Качество исполнения сабвуфера – на высоте. Основные элементы управления размещены сбоку. Сначала это может показаться неудобным, но пользоваться ими придется не каждый день, да и пульт дистанционного управления есть. Кстати, в этой модели производитель решил разделить управление, где все, кроме тембра регулируется, кнопками, а тембр – обычными аналоговыми ручками.

Сабвуфер F580X заметно вытянулся в высоту, да и вообще, прирос в размерах.





В выключенном состоянии это едва ли заметно, но стоит включить систему… и она начнет переливаться всеми цветами радуги, создавая объемный эффект. За счет мелких сот фронт выглядит футуристично.





Пожалуй, это один из лучших вариантов подсветки из множества виденных нами. Опять же, если надоест, то можно снизить яркость подсветки или отключить ее вовсе.

Здесь тоже есть фазоинвертор, а динамик прикреплен уже снизу. Он явно имеет большой ход подвеса, поэтому даже с учетом высоких ножек мы не рекомендуем установку F&D F580X на ковры с высоким ворсом.

Управление реализовано кнопками на передней панели. Здесь уже нет никаких ручек. К некритичным минусам можно отнести отсутствие возможности изменять тембр без пульта. К плюсам – сохранение настроек при выключении питания.





Сателлиты двух наборов отличаются не только размерами, но и принципиальными моментами конструкции. К примеру, аккуратные кубики F&D F550X сделаны из пластика, а внутри находятся только широкополосные динамики. Устанавливаются они на одной скошенной грани через резиновую прокладку. Или вешаются на стену.

Колонки из набора F580X на стену не вешаются, зато наряду с широкополосными динамиками здесь появились небольшие высокочастотные излучатели с тканевыми диффузорами.





Откровенно говоря, весьма существенная прибавка по звуку при незначительном росте цены.

Отдельно хочется вот какую вещь: несмотря на то, что в комплекте с F580X идет пульт ДУ, управлять системой можно и при помощи смартфона. Учитывая, что сейчас у каждого пользователя есть как минимум один «умный телефон», получается очень удобно. Кажется, даже удобнее обычного пульта: в отличие от него, смартфон точно нигде не затеряется. Возможно, F580X – это единственная в Беларуси акустическая система на данный момент, полностью управляемая со смартфона…

Чтобы воспользоваться всеми прелестями «мобильного управления», нужно скачать в маркете (или отсканировать QR-код на этой страничке ) приложение с говорящим названием Fenda, а потом связать его с акустикой. И все. Теперь с помощью телефона можно менять источники звука, регулировать громкость и даже менять цвета подсветки!

И небольшой лайфхак: приложение создавалось для F580X, но работает и с младшими моделями – F550X и F380X. Правда, в работе с последними иногда случаются сбои.

Электронная часть

Поскольку старшая акустика, очевидно, является логическим продолжением младшей, то электронная часть в наборах одинакова. В обоих случаях используется импульсный преобразователь напряжения вместо классического трансформатора. Отметим, что это позволяет получить большую мощность за меньшие деньги, но есть и негативный момент: фоновый шум у подобных систем, как правило, несколько выше.





Непосредственно сам усилитель реализован по классической схеме с использованием четырех микросхем типа TDA2030. Правда, не брендовых. В целом, такой подход позволяет говорить о достаточной реальной мощности, сопоставимой с заявленной. Дополнительные модули в виде радио, приемника Bluetooth, ридера USB смонтированы на отдельных платах, которые соединяются с основной.

Кстати, открыв корпуса сабвуферов, мы увидели, что для их изготовления используется одинаковый материал толщиной 9 мм. В случае с F580X к самой большой по площади стенке приклеен дополнительный кусок плиты, он придает конструкции бОльшую жесткость.

Тестирование





Для начала давайте рассмотрим основные графики тестируемых систем. Сателлиты F&D F550X начинают играть где-то от 170 Гц, обеспечивая приличную по виду середину и имея ярко выраженный подъем в области чуть выше 10 кГц. По всей видимости, это обусловлено конструктивными особенностями головки, которая пытается компенсировать отсутствие полноценного ВЧ динамика. Сабвуфер согласован неплохо, да и играет он уже от 40 Гц. Но, опять же, его АЧХ явно указывает на особое усердие в районе 100 Гц, что может стать причиной бубнения в некоторых музыкальных стилях.





По общему виду АЧХ сателлитов F580X схода с такой модели F550X: неплохая середина и подъем в области высоких частот. Удивительно, но спад здесь получился даже несколько круче несмотря на наличие ВЧ-головки. Характеристика сабвуфера стартует с самого низа и имеет благородную «полку» без резких пиков. Недочетами можно назвать небольшой провал между характеристиками и неуверенную крутизну среза уже на середине.









По субъективным впечатлениям обе системы играют неплохо, хотя каждая имеет свой индивидуальный характер. К примеру, F550X радует широким диапазоном частот, но верх за счет упомянутого пика порой имеет свистящий оттенок. Впрочем, это заметно лишь в определенных музыкальных стилях. F&D F580X лишена этого недостатка. Да и в целом звук этой системы воспринимается более взрослым, зрелым. Сателлиты линейны, а мощный сабвуфер захватывает практически весь спектр нужных частот. Получается очень глубоко и сочно. Эту систему явно можно порекомендовать даже для сложных музыкальных направлений, в отличие от младшей.

Заключение

Несмотря на наличие некоторой критики с нашей стороны, оба набора показались однозначно достойными, не только в плане внешнего вида, но и по звуковым характеристикам. Если за базис взять звучание F&D F550X , то уже получается неплохо – громко и ярко. F&D F580X играет еще лучше, здесь мы имеем более чистый верх и мощный сабвуфер с полноценным, глубоким низом. И если подсветка может считаться красивым, но нужным далеко не каждому дополнением, то поддержка беспроводной передачи музыки с гаджетов по Bluetooth придется по вкусу всем. Качество, при этом, ничем не уступает проводному, а использовать телефон как источник звука (и пульт дистанционного управления!) зачастую намного удобнее.

Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин