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Не будьте равнодушны!

05.08.2019 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

За текущий период 2019 года на территории района совершена 1 кража велосипеда, которая до настоящего времени остается не раскрытой.
В ходе проведенного анализа установлено, что велосипед был похищен из подъезда многоквартирного дома.
Чтобы не стать жертвой велосипедного вора, отделение уголовного розыска криминальной милиции отдела внутренних дел райисполкома предлагает 10 способов, как уберечь велосипед от кражи.
1. Всегда пристегивайте велосипед на замок, даже если отлучились на 30 секунд.
2. Проверьте, надежна ли опора, к которой вы прикрепили замок, убедитесь, что опору нельзя приподнять, согнуть, разорвать.
3. Пристегивайте велосипед только за раму, а не за колеса или седло!
4. Не оставляйте велосипед без внимания в местах скопления людей (на рынках, вокзалах, около больших магазинов).
5. Не оставляйте велосипед на лестничных площадках подъезда, даже если он пристегнут к перилам или батарее, а дверь подъезда оборудована домофоном, это не спасет вас от утраты вашего велосипеда. При этом помните, что, оставив свой велосипед на лестничной площадке подъезда, вы можете быть привлечены к административной ответственности в соответствии статьей 21.16 Кодекса Рес-публики Беларусь об административных правонарушениях за нарушение Правил пользования жилыми и вспомогательными помещениями, установленных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.05.2016 года № 399 «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений».
6. Не оставляйте даже на пристегнутом велосипеде аксессуары: насос, сумку на раме, бутылку с водой — это может привлечь воров.
7. Не давайте незнакомым людям прокатиться.
8. Будьте осторожны в местах, где мало людей, зато имеются подозрительные компании или агрессивные личности.
9. Запишите номер рамы велосипеда (он выбит внизу под втулкой) и оформите все документы при покупке велосипеда.
10. Если нет номера, сделайте гравировку с любым текстом под рамой велосипеда.
Однако даже эти меры не могут стопроцентно уберечь вашего «железного коня» от велосипедного вора, ведь в связи с массовым выпуском велосипедов многие из них похожи друг на друга, в связи с чем мы предлагаем вам обратиться в дежурную часть РОВД или к любому сотруднику милиции и поставить ваш велосипед на учет.
Данная процедура займет не более пяти минут и обойдется вам абсолютно бесплатно. В будущем, если ваш велосипед похитят, это позволит установить его среди других велосипедов и поймать вора.
Если вы обладаете информацией о лице, совершившем кражу велосипеда, или вам известно местонахождение похищенного велосипеда, то с данной информацией вы можете обратиться в ОДС РОВД или к любому сотруднику милиции, а также по телефонам 802241 34905 или 8044 5115519.
Анонимность и вознаграждение гарантированы.
Отделение уголовного
розыска криминальной милиции
ОВД райисполкома.

 
 
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За текущий период 2019 года на территории района совершена 1 кража велосипеда, которая до настоящего времени остается не раскрытой. В
 
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