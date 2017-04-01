Отчаянные кофеманы, рядовые посетители кофеен, да и просто «любители» до отказа нашпигованы стереотипами о том, каким должен быть настоящий кофе. Люди коверкают названия напитков, апеллируя к надуманным фактам и «научно-доказанным» мифам, многие из которых в корне неверны и даже иллюзорны. Чтобы развеять домыслы и вернуть в массы правду, мы решили ответить на самые распространенные заблуждения о популярнейшем напитке современности – эспрессо. Читайте и забирайте интересные факты в свою копилку!





— Название кофе происходит от слова «экспресс»

Эспрессо никогда не переводился как «быстрый» кофе, именно поэтому в его названии и отсутствует пресловутая буква «к». Просто этот вид кофе готовится исключительно при помощи эспрессо-машины под давлением 9-ти атмосфер. А так как это изобретение поначалу прижилось именно в Италии, этимология слова тоже имеет итальянские корни и переводится как «выдавленный» или «выжатый».

— Воду к эспрессо подают из-за того, что он слишком крепкий

Стакан воды к кофе подают лишь для того, чтобы подготовить вкусовые рецепторы к употреблению ароматного напитка, это позволяет в совершенстве прочувствовать всю вкусовую палитру волшебного зелья. Немного позже воду стали пить в конце, чтобы не дать кофеиновым кислотам разъесть зубную эмаль. Так-то!

— Эспрессо содержит в 2 раза больше кофеина, чем другие виды кофе

Количество кофеина в чашке неизменно и одинаково, будь-то латте, мокко или капучино, просто потому что все виды кофе готовятся на основе эспрессо. Само эспрессо кажется слишком крепким из-за высокой концентрации кофе на малое количество воды, которая в других случаях разбавляется молоком или сливками. Крепость напитка никогда не меняется.

— Эспрессо слишком горький / кислый

Вкус эспрессо зависит от многих далеко не второстепенных факторов – сорт кофе, способ обжарки зерен, условия их выращивания и хранения, крупный или мелкий помол. Однако главное, безусловно, мастерство самого бариста, который должен правильно приготовить кофе. Земляной или металлический привкус, выраженная кислота или горечь, сладость или соленость – все это ложится на его совесть. Идеальный кофе содержит хорошо сбалансированный вкус.

— Если пить кофе на ночь, то здравствуй, бессонница!

Очень часто люди жалуются, будто не могут уснуть потому, что пополудни пили эспрессо. Но такая взаимосвязь – ловушка сознания или хорошая порция самовнушения. По-настоящему кофеин начинает действовать на организм только через 15 минут после употребления, а пик его активности распространяется всего на 2-3 часа. Потом эффект исчезает, а сам кофеин выводится из организма в течение еще 2-х часов. В дальнейшем никакого стимулирующего эффекта он не оказывает, подобно спиртным напиткам, что выводятся из организма только через 30 дней!

— Можно выпить чашечку эспрессо, пока ждешь заказ в ресторане

Эспрессо, как и любой другой вид кофе, содержит в своем составе более 30-ти органических кислот. Все они полезны для нашего организма, а еще положительно сказываются на пищеварении, увеличивая выделение желудочного сока. Однако именно из-за этой особенности кофе желательно пить после еды и точно не натощак.

— Какая-то неправильная кофеварка, чашка совсем неполная

Настоящий эспрессо варится в пропорции, которая является своеобразным каноном или «золотым сечением»: 7 граммов молотых зерен на 30 мл воды, которые проходят под давлением в кофе-машине за 25±3 секунд. Если кофе делали на раз-два, или вы ждали свой заказ в течение получаса, это уже не эспрессо, вас держат за дурака. Ищите действительно качественное заведение, настоящий напиток того стоит.

— Да ну его, эти кофе-машины! Лучше сварить эспрессо в турке

Приготовить этот вид кофе в домашних условиях, да еще и вручную у вас вряд ли получится. Разве что вы являетесь счастливым обладателем кофе-машины, которая балует вас самыми разными напитками прямо на дому. Пытаясь приготовить эспрессо в турке, вы не сможете добиться идеального сочетания объема, аромата, вкуса и насыщенности напитка.

Ну и последнее. Почему до сих пор не придумали ничего лучше эспрессо?

Просто этот напиток объединяет в себе все – многовековую историю, богатство традиций, идеальные вкусовые пропорции и непревзойденный аромат. Просто эспрессо – это классика!

Текст: Flytothesky.ru