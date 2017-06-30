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Если вы хотите прожить до 109 лет, как эта женщина, то воспользуйтесь ее секретами

30.06.2017 22:24 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Современная медицина и технологии дают людям возможность прожить дольше и здоровее. Некоторые из них даже добираются до векового юбилея! И это вполне достижимая цель. Эта женщина согласилась поделиться своим секретом о том, как прожить долгую и насыщенную жизнь и добраться до отметки в 109 лет.

Если вы хотите прожить до 109 лет, как эта женщина, то воспользуйтесь ее секретами

Джесси Галлан из Шотландии немного разбирается в секретах долголетия. Она родилась в семье мелкого фермера, в крошечном домике, в котором было всего две комнаты. Джесси росла вместе с пятью сестрами и одним братом. Ее достаточно бедное начало жизни не помешало ей прожить более века и радоваться каждому дню.

Джесси Галлан исполнилось 109 лет, и она утверждает, что её всегда поддерживали в жизни два девиза. Она подчеркивает, что именно эти два правила позволили ей сделать свой жизненный путь максимально интересным.

Если вы хотите прожить до 109 лет, как эта женщина, то воспользуйтесь ее секретами

Итак, правила от Джесси: держаться подальше от мужчин и каждый день есть порцию овсянки. Она никогда не была замужем и говорит, что мужчины «приносят слишком много неприятностей, а это того не стоит». Джесси всегда завтракает теплой овсяной кашей, старается побольше двигаться и даже делает физические упражнения.

Секреты долголетия Джесси Галлан, по-видимому, напрямую связаны с правильным питанием, физическими нагрузками и сведением уровня стресса до минимума. По правде говоря, нездоровые и токсичные отношения запросто могут отрицательно сказаться на здоровье. А вот умение любить себя в первую очередь имеет решающее значение для эмоционального благополучия!

Общение с друзьями и семьей также имеет решающее значение для здоровой, долгой жизни (с романтическими отношениями или без них).

А вот спокойствию и душевному равновесию Джесси Галлан можно только позавидовать!Если вы хотите прожить до 109 лет, как эта женщина, то воспользуйтесь ее секретами

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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