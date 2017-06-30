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Если вы хотите прожить до 109 лет, как эта женщина, то воспользуйтесь ее секретами
30.06.2017 22:24 — Калейдоскоп | Flytothesky
Современная медицина и технологии дают людям возможность прожить дольше и здоровее. Некоторые из них даже добираются до векового юбилея! И это вполне достижимая цель. Эта женщина
Джесси Галлан из Шотландии немного разбирается в секретах долголетия. Она родилась в семье мелкого фермера, в крошечном домике, в котором было всего две комнаты. Джесси росла вместе с пятью сестрами и одним братом. Ее достаточно бедное начало жизни не помешало ей прожить более века и радоваться каждому дню.
Джесси Галлан исполнилось 109 лет, и она утверждает, что её всегда поддерживали в жизни два девиза. Она подчеркивает, что именно эти два правила позволили ей сделать свой жизненный путь максимально интересным.
Итак, правила от Джесси: держаться подальше от мужчин и каждый день есть порцию овсянки. Она никогда не была замужем и говорит, что мужчины «приносят слишком много неприятностей, а это того не стоит». Джесси всегда завтракает теплой овсяной кашей, старается побольше двигаться и даже делает физические упражнения.
Секреты долголетия Джесси Галлан, по-видимому, напрямую связаны с правильным питанием, физическими нагрузками и сведением уровня стресса до минимума. По правде говоря, нездоровые и токсичные отношения запросто могут отрицательно сказаться на здоровье. А вот умение любить себя в первую очередь имеет решающее значение для эмоционального благополучия!
Общение с друзьями и семьей также имеет решающее значение для здоровой, долгой жизни (с романтическими отношениями или без них).
А вот спокойствию и душевному равновесию Джесси Галлан можно только позавидовать!
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Современная медицина и технологии дают людям возможность прожить дольше и здоровее. Некоторые из них даже добираются до векового юбилея! И это вполне достижимая...
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